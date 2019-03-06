Золотая рыбка: солистка "НеАнгелов" поразила роскошными формами в платье

Слава Каминская примеряла платье от украинского дизайнера

Слава Каминская Фото: www.instagram.com/babaslavka

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поразила роскошной фигурой в золотистом платье в пол.

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Рыжеволосая красотка надела золотистое платье с декольте от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (бренд G A S A N O V A ). Наверх звезда надела легкий плащ в тон платья. Образ получился шикарным, несмотря на незаурядную прическу Славы. Из-под платья выглядывал острый носок черной обуви.

Слава Каминская Фото: www.instagram.com/babaslavka

Правда, певица призналась в Instagram, что пока надеть такой наряд ей некуда, разве что в супермаркет.

"Заехала сегодня к своей Эльвире Гасановой. Как сорока, все мне нужно, только надеть некуда. Вот думаю, если в супермаркет нарядно завалить? За капусткой", – шуточно написала Слава Каминская.

Поклонники 34-летней артистки по достоинству оценили "золотой" total look и буквально "засыпали" певицу восторженными комплиментами.

Ранее мы писали, что Анна Седокова похвасталась формами в крошечном топе и мини-шортах. Кроме этого, Анна Седокова выпустила провокационный клип.

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