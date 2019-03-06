Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Золотая рыбка: солистка "НеАнгелов" поразила роскошными формами в платье

Слава Каминская примеряла платье от украинского дизайнера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: www.instagram.com/babaslavka

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поразила роскошной фигурой в золотистом платье в пол.

Читайте также
Анна Седокова поразила откровенным платьем со смелым декольте

Рыжеволосая красотка надела золотистое платье с декольте от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (бренд G A S A N O V A ). Наверх звезда надела легкий плащ в тон платья. Образ получился шикарным, несмотря на незаурядную прическу Славы. Из-под платья выглядывал острый носок черной обуви. 

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: www.instagram.com/babaslavka

Правда, певица призналась в Instagram, что пока надеть такой наряд ей некуда, разве что в супермаркет.

"Заехала сегодня к своей Эльвире Гасановой. Как сорока, все мне нужно, только надеть некуда. Вот думаю, если в супермаркет нарядно завалить? За капусткой", – шуточно написала Слава Каминская.

Поклонники 34-летней артистки по достоинству оценили "золотой" total look и буквально "засыпали" певицу восторженными комплиментами. 

Ранее мы писали, что Анна Седокова похвасталась формами в крошечном топе и мини-шортах. Кроме этого, Анна Седокова выпустила провокационный клип. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Скандальная Ким Кардашьян надела леопардовый комбинезон 1991 года Модные кроссовки 2019: какие модели в тренде весной Весенний образ: стильная Мелания Трамп надела пальто и желтый гольф Стройная Кейт Миддлтон в ментоловом платье пришла на прием в Букингемский дворец Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу
платье стиль наряд образ
Реклама

Новости партнеров

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
11 продуктов, которые приводят к онкологии
11 продуктов, которые приводят к онкологии
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:46Стиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

Вчера, 13:28Шоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Вчера, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Вчера, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 07:11Техно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаПсихология

Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

4 мартаFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаTravel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Новости партнеров

Харатьяна перестали узнавать поклонники
Харатьяна перестали узнавать поклонники
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Очень вкусные беляши по ленивому рецепту
Очень вкусные беляши по ленивому рецепту
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео
Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти