Средневековая дама в платье: готический образ Николь Кидман

Голливудская звезда блистала на церемонии вручения премий

Николь Кидман Фото: AFP

Николь Кидман, не так давно блиставшая на красной дорожке "Золотого глобуса" в вишневом элегантном платье, решила сразить наповал своих поклонников окончательно. Ее появлении на церемонии вручения премий в Лос-Анджелесе было обречено на успех. А как иначе, когда голливудская звезда облачилась не просто в платье а целое произведение искусства.

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В ее готическом наряде гармонично соседствовали россыпь из страз, кружевные вставки по бокам изделия и ажурные рукава-фонарики. А от провокационного декольте и вовсе было тяжело оторвать взгляд. Учитывая то, что спина, ноги и грудь Николь были оголенными, в целом знаменитость выглядела достойно и напоминала средневековую даму.

Николь Кидман в черном платье с кружевом и стразами Фото: AFP

Под свое изумительное платье 51-летняя красотка подобрала серебристые босоножки на каблуках с бархатным декором. На груди Николь сверкал кулон в виде красного сердца, а в ушах – нежные золотистые серьги с жемчужинами.

Ранее на церемонию вручения одной из музыкальных премий Николь Кидман пришла в золотом платье от Michael Kors в пол. Эффектный наряд с глубоким вырезом на спине также был украшен пайетками.

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