В Киеве стартует Ukrainian Fashion Week FW 19-20: подробности

Новый сезон пройдеn с 1 по 5 февраля в Мыстецком Арсенале

Ukrainian Fashion Week FW 19-20. Фото: instagram.com/ukrainianfashionweek_official

Уже сегодня, 1 февраля, в Мыстецком Арсенале в Киеве стартует новый сезон Ukrainian Fashion Week, который удивит разнообразием: 50 дизайнерских брендов, 39 шоу, 10 презентаций, 4 специальных проекта, 6 лекций и публичных обсуждений. Ukrainian Fashion Week – место встречи самых влиятельных игроков фешн-индустрии Украины.

"Мощным трендом последнего времени стало динамичное развитие креативных индустрий. Ukrainian Fashion Week был и остается одной из важнейших платформ, которая каждый сезон демонстрирует высокий уровень развития этих отраслей в Украине. Ukrainian Fashion Week продолжает быть местом многочисленных кросс-дисциплинарных экспериментов. Местом коллабораций и взаимовдохновений. Кино, визуальное искусство, хореография, IT-технологии, sound-дизайн, media art будут комфортно чувствовать себя на fashion-территории и удивлять неожиданными альянсами и релизами", – рассказал генеральный продюсер Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук.

В этом сезоне оргкомитет Ukrainian Fashion Week пригласил в Киев журналистов Business of Fashion (UK), Vogue Italia, Vogue.com (USA), Vogue Poland, Vogue Russia, Fucking Young! (Spain), Harpers Bazaar (UK), NOWFASHION (France), VEIN Magazine (Spain), Supremeye (Belgium). На показах также будут присутствовать байеры из ASOS (UK), Uggla (Japan). Шоу и гостей будут снимать Getty Images, NSS Magazine (Spain), Runway Manhattan (USA), Street Style Planet Earth (UK).

Ранее мы писали о том, как проходила Ukrainian Fashion Week в сентябре 2018 года.

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.

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