Стелла Маккартни выпустила полностью перерабатываемые кроссовки
Стелла Маккартни представила новые кроссовки под названием Loop, которые можно полностью перерабатывать
Дизайнер Стелла Маккартни, которая рассказала, почему именно ее платье Меган Маркл выбрала для своей свадьбы, представила новую модель кроссовок под названием Loop. Особенность этой обуви заключается в том, что ее можно полностью перерабатывать.
Для разработки, исследований и создания кроссовок команде лондонских дизайнеров потребовалось полтора года. Их подошва имеет прорези, позволяющие надежно прикреплять к ней верхнюю часть обуви специальными зажимами, а не приклеивать клеем. А все без исключения детали сшиты экологической нитью.
Все кроссовки Loop создаются на одном из заводов Италии. При их изготовлении используется лишь небольшое количество клея на водной основе, который не вреден для животных и окружающей среды.
Обувь поступила в продажу уже на минувшей неделе вместе с осенней коллекцией. Цена стартует от 485 фунтов за пару.
Напомним, на днях всемирно известная обувная компания Crocs сообщила о закрытии всех своих фабрик и уходе в отставку финансового директора. Как говорится в официальном сообщении, 28 из более чем 400 фирменных магазинов бренда будут закрыты в ближайшем будущем. Однако пока не до конца понятно, как это отразится на дальнейшем развитии бренда.