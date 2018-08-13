Стелла Маккартни выпустила полностью перерабатываемые кроссовки

Стелла Маккартни представила новые кроссовки под названием Loop, которые можно полностью перерабатывать

Кроссовки от Stella McCartney. Фото: Stella McCartney

Дизайнер Стелла Маккартни, которая рассказала, почему именно ее платье Меган Маркл выбрала для своей свадьбы, представила новую модель кроссовок под названием Loop. Особенность этой обуви заключается в том, что ее можно полностью перерабатывать.

Для разработки, исследований и создания кроссовок команде лондонских дизайнеров потребовалось полтора года. Их подошва имеет прорези, позволяющие надежно прикреплять к ней верхнюю часть обуви специальными зажимами, а не приклеивать клеем. А все без исключения детали сшиты экологической нитью.

Кроссовки Stella McCartney Фото: Stella McCartney

Все кроссовки Loop создаются на одном из заводов Италии. При их изготовлении используется лишь небольшое количество клея на водной основе, который не вреден для животных и окружающей среды.

Обувь поступила в продажу уже на минувшей неделе вместе с осенней коллекцией. Цена стартует от 485 фунтов за пару.

Публикация от Stella McCartney (@stellamccartney) 9 Авг 2018 в 9:11 PDT

Напомним, на днях всемирно известная обувная компания Crocs сообщила о закрытии всех своих фабрик и уходе в отставку финансового директора. Как говорится в официальном сообщении, 28 из более чем 400 фирменных магазинов бренда будут закрыты в ближайшем будущем. Однако пока не до конца понятно, как это отразится на дальнейшем развитии бренда.