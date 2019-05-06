Стиль Меган Маркл: лучшие наряды беременной герцогини Сассекской
Подборка стильных образов беременной Меган Маркл
Бывшая американская актриса, а нынче член королевской семьи Великобритании Меган Маркл – одна из самых популярных и обсуждаемых персон в мире. С получением нового статуса стиль жены принца Гарри кардинально изменился. К тому же, сменить наряды Меган пришлось из-за особого положения – беременности.
6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали родителями – на свет появился мальчик. И пока новоиспеченная мама будет получать поздравления, давайте вспомним самые красивые наряды Меган Маркл за всю беременность.
На церемонии награждения The Fashion Awards — премии, отмечающей заслуги в области моды, надела черное платье от Givenchy с открытым плечом. Дополнили образ золотые босоножки Tamara Mellon и украшения Pippa Small. Ее образ был роскошным и удивил публику, ведь Меган отошла от королевских традиций и надела достаточно откровенное платье.
По случаю 100-летия со дня смерти популярного в Англии поэта Уилфреда Оуэна Меган Маркл решила отойти от привычных синих и бежевых оттенков, надев красное длинное пальто канадского бренда Sentaler, фиолетовое платье и туфли-лодочки в тон верхней одежды. Дополнила образ небольшая коричневая сумка кубической формы.
Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл потратила за три дня на гардероб 98 945 фунтов стерлингов (около 4 млн гривен). И оно того стоило! Все образы супруги принца Гарри были потрясающими!
В первый день своего официального визита Меган надела роскошное алое платье Valentino. Яркий наряд она дополнила серьгами Natalie Marie, маленькой сумкой Valentino, классическими лодочками и кожаными перчатками - все Gianvito Rossi.
На следующий день для вечернего приема Меган надела платье Dior кремового цвета за 3,2 млн гривен и дополнила свой королевский look миниатюрным клатчем.
В последний день беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола. Это платье - перешитая по спецзаказу версия шифонового наряда из коллекции 2019 года.
Один из предпоследних выходов Меган Маркл был роскошным – в пальто темно-зеленого цвета от Erdem из коллекции осень-зима 2019/2020, расшито черными узорами из страз, и черные туфли от Aquazzura. Из-под пальто виднелось зеленое платье из такой же ткани средней длины. Миниатюрный черный клатч от Givenchy завершал образ герцогини.
Тяжело было не заметить, что экс-актриса впервые появилась на публичном мероприятии без своего помолвочного кольца с бриллиантами принцессы Дианы, которое принц Гарри сделал по собственному эскизу.
Стоит отметить, что 37-летняя герцогиня всю беременность проходила на высоких каблуках, только в исключительных случай мы видели супругу принца Гарри в балетках.
Последний раз перед тем, как официально уйти в декрет, Меган Маркл пришла вместе с другими членами королевской семьи на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. На последнем месяце беременности экс-актриса надела светлый ансамбль из платья, пальто и шляпы от Victoria Beckham. Контрастными акцентами выступали туфли на высоких каблуках и клатч благородного темно-зеленого оттенка.
Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности беременности и родов Меган Маркл.
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