Стиль Меган Маркл: лучшие наряды беременной герцогини Сассекской

Подборка стильных образов беременной Меган Маркл

Меган Маркл Фото: Getty Images

Бывшая американская актриса, а нынче член королевской семьи Великобритании Меган Маркл – одна из самых популярных и обсуждаемых персон в мире. С получением нового статуса стиль жены принца Гарри кардинально изменился. К тому же, сменить наряды Меган пришлось из-за особого положения – беременности.

6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали родителями – на свет появился мальчик. И пока новоиспеченная мама будет получать поздравления, давайте вспомним самые красивые наряды Меган Маркл за всю беременность.

Роскошный образ от Givenchy

На церемонии награждения The Fashion Awards — премии, отмечающей заслуги в области моды, надела черное платье от Givenchy с открытым плечом. Дополнили образ золотые босоножки Tamara Mellon и украшения Pippa Small. Ее образ был роскошным и удивил публику, ведь Меган отошла от королевских традиций и надела достаточно откровенное платье.

Меган Маркл в платье от Givenchy Фото: Getty Images

Самый яркий выход в свет

По случаю 100-летия со дня смерти популярного в Англии поэта Уилфреда Оуэна Меган Маркл решила отойти от привычных синих и бежевых оттенков, надев красное длинное пальто канадского бренда Sentaler, фиолетовое платье и туфли-лодочки в тон верхней одежды. Дополнила образ небольшая коричневая сумка кубической формы.

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4 миллиона гривен на гардероб для поездки в Марокко

Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл потратила за три дня на гардероб 98 945 фунтов стерлингов (около 4 млн гривен). И оно того стоило! Все образы супруги принца Гарри были потрясающими!

В первый день своего официального визита Меган надела роскошное алое платье Valentino. Яркий наряд она дополнила серьгами Natalie Marie, маленькой сумкой Valentino, классическими лодочками и кожаными перчатками - все Gianvito Rossi.

Меган надела алое платье Valentino Фото: Getty Images

На следующий день для вечернего приема Меган надела платье Dior кремового цвета за 3,2 млн гривен и дополнила свой королевский look миниатюрным клатчем.

Меган Маркл в платье Dior Фото: Getty Images

В последний день беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола. Это платье - перешитая по спецзаказу версия шифонового наряда из коллекции 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме Фото: Getty Images

На высоких каблуках до последнего

Один из предпоследних выходов Меган Маркл был роскошным – в пальто темно-зеленого цвета от Erdem из коллекции осень-зима 2019/2020, расшито черными узорами из страз, и черные туфли от Aquazzura. Из-под пальто виднелось зеленое платье из такой же ткани средней длины. Миниатюрный черный клатч от Givenchy завершал образ герцогини.

Тяжело было не заметить, что экс-актриса впервые появилась на публичном мероприятии без своего помолвочного кольца с бриллиантами принцессы Дианы, которое принц Гарри сделал по собственному эскизу.

Стоит отметить, что 37-летняя герцогиня всю беременность проходила на высоких каблуках, только в исключительных случай мы видели супругу принца Гарри в балетках.

Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP 1/5

Последний выход в свет перед декретом

Последний раз перед тем, как официально уйти в декрет, Меган Маркл пришла вместе с другими членами королевской семьи на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. На последнем месяце беременности экс-актриса надела светлый ансамбль из платья, пальто и шляпы от Victoria Beckham. Контрастными акцентами выступали туфли на высоких каблуках и клатч благородного темно-зеленого оттенка.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

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