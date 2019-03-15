Стильная Ирина Шейк примеряла новый наряд от Burberry

Модель поделилась новым видео со съемок Burberry

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

Известная супермодель Ирина Шейк, которая недавно отреагировала на "роман" Леди Гаги и Брэдли Купера, поделилась коротким роликом, на котором позирует для британского бренда Burberry.

Известная модель примерила элегантный наряд Burberry из новой коллекции весна-лето 2019. Ирина Шейк позирует в застегнутом длинном бежевом пальто с металлическими пуговицами и высоких сапогах на шпильке.

INSTAGRAM (@irinashayk) 14 Мар 2019 в 8:13 PDT

Волосы у звезды собраны в пучок и украшены платком. Из украшений на ней можно увидеть длинные золотистые серьги, а на руке – крупный браслет. Стильный образ от британского бренда завершает макияж в теплых оттенках.

Напомним, ранее Ирина Шейк появилась на красной дорожке премии BAFTA 2019 не в традиционном вечернем платье, а в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. А на "Золотом глобусе" модели удалось впечатлить присутствующих не только красивым платьем, но и новым образом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram