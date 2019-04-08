Стильная Наоми Кэмпбелл эпатировала публику в бархатном костюме Balmain
Модель поразила роскошным бархатным нарядом
Совсем недавно вы видели модель Наоми Кэмпбелл в роскошном белом платье в Катаре, а теперь звезда решила эпатировать публику Манхэттена черным бархатным костюмом из осенне-зимней коллекции Balmain.
Для праздничного вечера по случаю женитьбы одного из американских дизайнеров "черная пантера" явилась в эффектном наряде, который состоял из длинной накидки, брюк с завышенной талией и короткого топа. Пикантности black total look добавляла черная сетка в горошек поверх подкаченного пресса модели.
48-летняя знаменитость обожает драгоценности и каждый ее выход в свет – это эпатаж и роскошь. На этот раз модель позировала перед камерами с бриллиантовыми браслетами на двух запястьях руки. Также Наоми надела золотую подвеску на груди. В завершении светского аутфита манекенщица обула черные туфли-лодочки на высоких каблуках.
Напомним, ранее 48-летняя знаменитость надела эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка.
Также недавно папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл. Детали в нашем сюжете:
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