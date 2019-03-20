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Пикантный образ: стильная Тина Кароль оголила ноги в Нью-Йорке

Украинская певица сейчас находится в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Украинская певица Тина Кароль, которая сейчас находится в Нью-Йорке и уже успела подписать контракт с американским лейблом на издание англоязычного альбома, продолжает радовать подписчиков стильными весенними образами.

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На опубликованном фото в Instagram знаменитая певица позирует сидя на стуле в коротком белом платье и салатово-бежевом пальто с крупными карманами.

Тина Кароль на улицах Нью-Йорка
Тина Кароль на улицах Нью-Йорка
Фото: instagram.com/tina_karol

Из-под стильного наряда видны стройные ноги артистки. Американский look звезды дополняют трендовые белые казаки, а также актуальное украшение весны/лета 2019 – заколка с жемчугом. Традиционно в макияже Тина выбрала красную губную помаду. 

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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