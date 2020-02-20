Стильно и удобно: ТОП-5 модных пар обуви 2020 года

На какие модели стоит обратить внимание в сезоне весна-лето 2020

Метеорологическая весна в Украине уже началась, а значит, самое время задуматься об обновлении гардероба и смене обуви. Модные тренды 2020 года весьма разнообразны, как в одежде, так и в обуви, так что даже самым избирательным модницам будет из чего выбрать. Сегодня.Lifestyle предлагает поговорить о том, какая обувь будет востребованной в новом сезоне.

Быть в курсе модных тенденций весны 2020 не лишнее, даже если вы не намерены покупать новую пару обуви. Ниже в материале вы найдете пять моделей, которые появятся на витринах уже совсем скоро. Уличная мода весна-лето 2020 практична и удобна, но в то же время смелая и яркая. Именно поэтому ее будет не сложно сочетать с повседневной одеждой и праздничными либо вечерними луками.

Модная обувь сезона весна-лето Фото: Pinterest

Сандалии на платформе

Не спешите отказываться от такой пары обуви. В 2020 году она все еще на пике популярности. Важно – не прогадать с деталями и акцентами. Носите высокую платформу с обрезанным денимом или вашим любимым сарафаном, чтобы создать яркий образ весной и летом.

Тренды весна-лето 2020 обувь

Фото: Pinterest

Эспадрильи на шнуровке

Удобные и легкие босоножки на шнурках – это то, что мы будем носить в 2020 году. Абсолютный фаворит, классика, которая подходит всем. Открытые эспадрильи дополнят пляжный и вечерний образ, а также хорошо впишутся в уличный аутфит.

Мода 2020 лето

Добавим, что эспадрильи не теряют своей актуальности не только из-за удобства, но также из-за своей экологичности. Эта обувь изготавливается из натуральной ткани и джута. Эти "испанские босоножки" лучший вариант для жаркого времени года и городского casual.

Фото: Pinterest

Мюли на каблуках

Еще одним лидером модных трендов весна-лето 2020 будут мюли на необычных каблуках, напоминающих геометрические фигуры. Минималистичные мюли этим летом будут удачным выбором для будней со строгим костюмом, а также для вечеров с шелковой юбкой.

Мода весна-лето 2020-2021

Фото: Pinterest

Яркие кроссовки

Еще один хит, который не перестает быть актуальным. Яркие массивные кроссовки, на первый взгляд, не совсем сочетающиеся с повседневной одеждой, стойко удерживают свои позиции в моде весна-лето 2020-2021. Стилисты предлагают носить их с брюками, сарафанами и миди-юбками.

Мода весна-лето 2020-2021 основные тренды

Фото: Pinterest

Цепи

В последнем пункте мы решили выделить декорированную обувь. Тренды весна-лето 2020 обувь – это всевозможные туфли и сандалии с острыми или квадратными носками, обязательно украшенные всевозможными цепями. Элемент может овивать ногу либо украшать носок, в зависимости от модели. Этот горячий тренд выглядит смело и элегантно.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

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