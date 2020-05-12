Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стильные, элегантные и дерзкие: самые модные варианты челок в 2020 году

Рассказываем, как лучше подстричься в сезоне весна-лето

Инна Петрова
Сегодня, 13:51

Наверняка за время карантина многие задумывались о том, чтобы подстричь челку. Возможно, кто-то даже попробовал сделать это самостоятельно. Если вы намерены в новом сезоне кардинально сменить имидж, то челка – это то, что вам необходимо! Далее в материале рассказываем о самых модных вариантах стрижки весной-летом 2020.

Сразу о главном: челка – весьма неоднозначная вещь. Ее нужно резать аккуратно и укорачивать до желаемой длины постепенно, а перед процедурой и вовсе стоит хорошо подумать, хотите ли вы того. Ведь челку постоянно необходимо укладывать, а если она надоест, придется ждать, пока волосы отрастут, что обычно занимает некоторое время.

Смотрите в ролике, как сделать классные прически с помощью платков:

Также немаловажный фактор – форма вашего лица. Ее необходимо учитывать, выбирая длину и стиль будущей челки. Но если вы смелая и решительная, предлагаем перейти к наглядным примерам. Вот какие модные челки периода весна-лето 2020 будут точно в тренде.

Челка на две стороны (или челка занавес)

Фото: Tumblr
Фото: Tumblr

Абсолютный фаворит всех модниц в этом году. Такая челка подходит практически всем, она визуально вытягивает лицо, а сделать ее самой достаточно легко. В YouTube можно найти десятки туториалов.

Прямая челка

Фото: Tumblr
Фото: Pinterest

Прямая челка подходит как для романтичных, так и для строгих образов. Она полностью закрывает лоб, так что обладательницам маленького лба этот вариант может не подойти. Перед тем как обрезать волосы, убедитесь, что вам понравится результат, просто приложив длинные пряди волос ко лбу.

Короткая челка

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Еще один трендовый вариант, который перекочевал из 2019 года. Короткая челка отлично подходит к стрижкам средней длины и каре. Хороший вариант, когда вы отрезали слишком много волос, пытаясь сделать прямую челку...

Челка на одну сторону

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Такая челка просто создана для густых волос. Она придает объем и создает нежный и чарующий образ. К тому же ее удобно укладывать с помощью стайлера.

Рваная челка

Фото: instagram.com/stellacini/

Фото: Tumblr

Подчеркнуть стрижку боб и добавить яркий акцент к скучной прическе поможет рваная челка. Она может быть короткой, длинной, косой, с пробором посредине – решать только вам.

Выбирайте челку исходя из собственных предпочтений. Не гонитесь за модой, но не бойтесь экспериментов.

Ранее мы делились лайфхаками, как правильно рисовать стрелки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Образы для домашних будней: стильные и красивые варианты Больше кружев, перьев и объемных деталей: главные тенденции свадебной моды 2020 Стильно и удобно: ТОП-5 модных пар обуви 2020 года
прически челка тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
"Все страшно": названа загадка симптомов коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Сегодня, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Сегодня, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

Вчера, 13:02Food

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Вчера, 10:55Техно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

10 маяFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

10 маяFood

Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

10 маяFun

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

10 маяFun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

9 маяШоу-бизнес

"Я не украинка": Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным высказыванием

9 маяTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

9 маяEvents

Короткие поздравления с 9 Мая: стихи и смс

Новости партнеров

Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Covid-19: ризик захворіти залежить від ваших генів
Covid-19: ризик захворіти залежить від ваших генів
Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики