Стильные, элегантные и дерзкие: самые модные варианты челок в 2020 году

Рассказываем, как лучше подстричься в сезоне весна-лето

Наверняка за время карантина многие задумывались о том, чтобы подстричь челку. Возможно, кто-то даже попробовал сделать это самостоятельно. Если вы намерены в новом сезоне кардинально сменить имидж, то челка – это то, что вам необходимо! Далее в материале рассказываем о самых модных вариантах стрижки весной-летом 2020.

Сразу о главном: челка – весьма неоднозначная вещь. Ее нужно резать аккуратно и укорачивать до желаемой длины постепенно, а перед процедурой и вовсе стоит хорошо подумать, хотите ли вы того. Ведь челку постоянно необходимо укладывать, а если она надоест, придется ждать, пока волосы отрастут, что обычно занимает некоторое время.

Смотрите в ролике, как сделать классные прически с помощью платков:

Также немаловажный фактор – форма вашего лица. Ее необходимо учитывать, выбирая длину и стиль будущей челки. Но если вы смелая и решительная, предлагаем перейти к наглядным примерам. Вот какие модные челки периода весна-лето 2020 будут точно в тренде.

Челка на две стороны (или челка занавес)

Фото: Tumblr

Фото: Tumblr

Абсолютный фаворит всех модниц в этом году. Такая челка подходит практически всем, она визуально вытягивает лицо, а сделать ее самой достаточно легко. В YouTube можно найти десятки туториалов.

Прямая челка

Фото: Tumblr

Фото: Pinterest

Прямая челка подходит как для романтичных, так и для строгих образов. Она полностью закрывает лоб, так что обладательницам маленького лба этот вариант может не подойти. Перед тем как обрезать волосы, убедитесь, что вам понравится результат, просто приложив длинные пряди волос ко лбу.

Короткая челка

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Еще один трендовый вариант, который перекочевал из 2019 года. Короткая челка отлично подходит к стрижкам средней длины и каре. Хороший вариант, когда вы отрезали слишком много волос, пытаясь сделать прямую челку...

Челка на одну сторону

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Такая челка просто создана для густых волос. Она придает объем и создает нежный и чарующий образ. К тому же ее удобно укладывать с помощью стайлера.

Рваная челка

Фото: instagram.com/stellacini/

Фото: Tumblr

Подчеркнуть стрижку боб и добавить яркий акцент к скучной прическе поможет рваная челка. Она может быть короткой, длинной, косой, с пробором посредине – решать только вам.

Выбирайте челку исходя из собственных предпочтений. Не гонитесь за модой, но не бойтесь экспериментов.

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