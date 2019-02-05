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Стильные прически в домашних условиях

С этими прическами вы всегда будете выглядеть неотразимой при минимуме усилий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Стильные прически в домашних условиях Фото: pixabay
Стильные прически в домашних условиях
Фото: pixabay

Хочется быть неотразимой в День влюбленных, но нет ни времени, ни возможности на создание сложной прически в салоне красоты? В качестве помощи предлагаем ТОП-5 причесок, которые можно легко сделать в домашних условиях. Мода, как известно, дама капризная. Поэтому не стоит гнаться за трендами. Выбирайте укладки, которые идут именно вам. Стилисты советуют подбирать прически в соответствии с формой лица, тематикой вечеринки и нарядом. 

Прически для круглого лица

Считается, что девушкам с мягкими чертами лица достаточно непросто подобрать подходящую прическу. Но это совсем не так. Вариантов удачных укладок много. Например, обладательницам коротких стрижек достаточно создать объем на макушке, воспользовавшись феном и муссом. 

Стильные прически в домашних условиях. Фото: pixabay

Если у вас длинные волосы, тогда стоит сделать мягкие локоны, они расставят правильные акценты на лице. Удачный вариант – волосы уложенные на один бок. Визуально удлинят лицо и пряди, его обрамляющие.

Прически для тонких волос

1. Морские волны. Эта укладка проста в исполнении, подходит для волос разной длины и смотрится очень эффектно. Особенно зимой, когда за окном мороз и снег, а у вас вид, будто вы только что вернулись с пляжа. Волосы чуть смяты, локоны собраны в легкие пряди, словно под действием соленой воды. С этой прической вам не избежать изумленных взглядов окружающих! Как создать такую укладку? Смотрите видео ниже.

2. Два полупучка. Отличный вариант для шумной вечеринки в компании друзей. Она создает легкий, веселый, непринужденный образ и озорное настроение. Готовы быть яркой? Тогда дерзайте! Сперва создайте объем у корней, после — сформируйте из прядок два высоких полупучка. Если вы смотрели когда-то анимепро Сейлор Мун, то наверняка знаете, как это должно выглядеть. Прическа дерзкая, но в этом сезоне она — просто хит.

3. Ретро-образ в стиле Мэрилин Монро. Идеальная прическа для волос средней длины. Для ее создания достаточно накрутить волосы с помощью бигуди или утюжка, сделать боковой пробор, взбрызнуть лаком – и образ готов!

Стильные прически в домашних условиях. Фото: Getty

4. Мать драконов. Отделите передние пряди, заплетитедве косички "наоборот" и соедините сзади – выглядит очень стильно. Для большего объема желательно предварительно слегка завить локоны с помощью бигуди или утюжка. 

5. Удлиненное каре. Если у вас короткие волосы, это вовсе не значит, что вы обречены ходить в одном образе. С помощью невидимок можно имитировать укладку на длинные волосы. Соберите волосы сзади, имитируя ракушку, заколите невидимками, тщательно фиксируя пряди у основания шеи, взбрызните лаком. 

Другие варианты причесок для коротких волос в домашних условиях: гладкий боковой пробор, геометрический узор из невидимок, завитая от лица челка.

Стильные прически в домашних условиях. Фото: Getty

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Источник: Сегодня
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