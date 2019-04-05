Стильный пример от Роузи Хантингтон-Уайтли: как носить комбинезон-спецодежду

Супермодель показала, с чем сочетать главный тренд весны

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Getty Images

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая ранее на своей странице в Instagram поделилась снимком в роскошной полупрозрачной блузке, на этот раз преподнесла всем модницам урок стиля.

Одним из главных трендов весны/лета 2019 стал комбинезон, который напоминает спецодежду разнорабочих. Кто-то может засомневаться, что такой фасон женственный, но стоит только взглянуть на 31-летнюю супермодель и отпадают все вопросы.

Роузи Хантингтон-Уайтли в стильном комбинезоне свободного кроя Фото: AFP

Английская знаменитость приехала на вечеринку как раз в таком комбинезоне с крупными карманами и поясом на металлических заклепках. Наряд пудрового оттенка был дополнен неожиданным элементом гардероба – черными сапогами с широкой халявой и металлическими вставками. К стати, еще одним трендом этого сезона. Идеальный макияж и нежно-серебристые серьги в форме крылышка добавила женственности розовому образу модницы.

Напомним, летом 2017 года супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем впервые стали родителями. Девушка постоянно держит себя в форме и не стесняется демонстрировать ее в соцсетях. Взять хотя бы одну из ее последних фотосессий, сделанную на Сейшелах.

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