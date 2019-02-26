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Как долго носятся эко-шубы: правда и мифы

Общественные активисты призывают отказаться от натуральных изделий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35

Стоп – натуральный мех. Его стоимость в конце зимы снижается. Впрочем, модники и общественные активисты призывают отказаться от натуральных изделий в пользу искусственных. Сколько служат эко-шубы, узнавала Наталья Тимуршина.

 "Здесь рады каждому гостю – особенно тем, кто не носит мех!"

Такие плакаты все чаще появляются в столичных кафе. Персонал объясняет, таким образом поддерживают мировой тренд отказа от меха. Разместить призывы решил основатель "Всеукраинской антимеховой акции" Александр Тодорчук.

"На сегодняшний день это несколько десятков заведений как минимум в пяти городах Украины – от Киева, Львова, Одессы, Харькова и до Днепра. Плюс – это скажем так мягкая гуманизация. Мы никого не критикуем, ни на кого не давим", – говорит Александр Тодорчук, общественный активист, основатель инициативы UAnimals.

Но как реагируют рядовые украинцы на лозунги?

"Мы поддерживаем то, что убивать животных это неправильно! Да-да, на все сто процентов. Я сторонник того, чтобы не носить, но у каждого свой выбор!", – добавил Тодорчук.

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Сознательный выбор сделала и ведущая телеканала "Украина" Светлана Катренко. Недавно приобрела ​​яркую шубку из искусственного материала.

"Недорого! Очень нравится – можно накупить себе вариантов! Эту я заказала на одном китайском сайте и это был мой эксперимент. Думаю, ну если даже не подойдет – то хотя бы не очень жалко денег. Надо быть смелее!", – рассказала Светлана Катренко.

Призывают женщин быть смелее и стилисты. Анна Кобзарь на собственном примере демонстрирует, как удачно сочетается верхняя эко-одежда с платьями. Главное преимущество искусственного наряда – универсальность.

"И под классику и под кэжуал, и с кроссовками – спорт шик", – говорит персональный стилист.

Из такого же материала вместо капюшона отечественные дизайнеры предлагают хомутик: "Можно надевать как шапочку".

Дизайнер Кристина Диброва опровергает еще один миф, будто ненатуральный мех не греет, и демонстрирует каждую модель на вешалках: "Есть утеплители, которые на минус 5, есть на минус 15 и до минус 30. Все это можно утеплить. Также есть демисезонные, утепленные, а есть более облегченные варианты – то есть на такой 0, возможно плюс 5".

В среднем шубы из эко-материалов стоят от 5000 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем искусственная "чебурашка" лучше натуральной шубы. 

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