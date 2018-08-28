Страх и ужас: дочь Майкла Джексона снялась в ролике для модного журнала

Пэрис Джексон появилась в страшном ролике журнала CR Fashion Book

Пэрис Джексон. Фото: instagram/parisjackson

Юная модель и по совместительству дочь Майкла Джексона Пэрис, недавно ставшая лицом модного филиппинского бренда, снялась в ролике для журнала CR Fashion Book, который посвящен входу 13-го номера. Клип получил название "Последние 13 минут до пятницы 13-го" и в сети уже можно посмотреть его короткую версию.

Видеоряд вышел достаточно пугающим. Мы видим Пэрис, лежащую на диване, которая рассказывает о своих суевериях и страхах, связанных с роковой пятницей, выпадающей на 13-е число. Затем в номере раздается звонок, она поднимает трубку, слышит чьи-то шаги, и спустя некоторое время уже мчится по ночному лесу, где ее явно поджидает нечто нехорошее.

A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Aug 27, 2018 at 3:31pm PDT

Новый выпуск CR Fashion Book поступит в продажу 13-го сентября. А вот полную версию ролика можно посмотреть на сайте журнала.

Напомним, ранее вышел ролик YSL, посвященный самому популярному аромату бренда Black Opium, в котором помимо Зои Кравиц в главной роли также можно увидеть 19-летнего сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера и азиатскую актрису Матча Мосиман.