Streetstyle: лучшие уличные образы Недели моды в Нью-Йорке. Часть 2

В Нью-Йорке все еще проходит Неделя моды, благодаря чему улицы города все так же полны ярких людей

Streetstyle Нью-Йоркской Недели моды. Фото: Getty

В Нью-Йорке проходит Неделя моды, в рамках которой свои новые коллекции представляют самые известные дизайнеры. В это время на улицах можно встретить множество звезд, среди которых, например, модель Джиджи Хадид в стильном красном пуховике от Fendi. Или певица Келли Роуленд.

Келли Роуленд Фото: Getty

А кроме знаменитостей улицы наводнило множество модников, которые не только не боятся экспериментировать, сочетая необычные элементы одежды, но и умудряются за один день сменить несколько образов.

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Напомним, ранее супермодель 90-х Синди Кроуфорд продемонстрировала, как правильно носить один из самых модных оттенков этой осени – фуксию.

Тем временем там же, в Нью-Йорке, состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени. Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.