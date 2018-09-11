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Streetstyle: лучшие уличные образы Недели моды в Нью-Йорке. Часть 2

В Нью-Йорке все еще проходит Неделя моды, благодаря чему улицы города все так же полны ярких людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:42
Streetstyle Нью-Йоркской Недели моды. Фото: Getty
Streetstyle Нью-Йоркской Недели моды. Фото: Getty

В Нью-Йорке проходит Неделя моды, в рамках которой свои новые коллекции представляют самые известные дизайнеры. В это время на улицах можно встретить множество звезд, среди которых, например, модель Джиджи Хадид в стильном красном пуховике от Fendi. Или певица Келли Роуленд.

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Келли Роуленд
Фото: Getty

А кроме знаменитостей улицы наводнило множество модников, которые не только не боятся экспериментировать, сочетая необычные элементы одежды, но и умудряются за один день сменить несколько образов.

Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
Streetstyle NYFW
Фото: Getty
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Напомним, ранее супермодель 90-х Синди Кроуфорд продемонстрировала, как правильно носить один из самых модных оттенков этой осени – фуксию.

Тем временем там же, в Нью-Йорке, состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени. Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.

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Источник: "Сегодня"
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