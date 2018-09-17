Streetstyle: какую обувь носят модницы Лондона

В Лондоне проходит Неделя моды, а мы собрали самые яркие образцы, замеченной на его улицах обуви

Модная обувь с улиц Лондона. Фото: Getty

В британской столице набирает обороты ежегодное событие, к которому приковано все внимание СМИ и тех, кто следит за модными тенденциями. По традиции, во время Недели моды улицы городов наводняют толпы стильно одетых людей. И помимо нарядов еще больше радуют разнообразием их аксессуары.

Мы собрали для вас самые яркие пары обуви с лондонских улиц. Среди которых чаще всего попадаются массивные кроссовки, полусапожки с острыми удлиненными носками и даже смешные шлепанцы с мехом.

Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty Модная обувь с лондонских улиц Фото: Getty 1/12

Тем временем барбадосская певица Рианна, которая не так давно произвела фурор во время Недели моды в Нью-Йорке, где презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, теперь посетила мероприятие, посвященное годовщине ее бьюти-бренда под названием Fenty Beauty. Для такого случая звезда выбрала эффектное платье цвета фуксии.

А голливудская актриса Кристен Стюарт, которая является лицом модного Дома Chanel, пришла накануне на презентацию своего фильма в Торонто в элегантном платье бренда.