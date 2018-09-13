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Streetstyle: самые красивые сумки с улиц Нью-Йорка

Во время Недели моды в Нью-Йорке было замечено множество стильных сумок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:54
Самые стильные сумки Нью-Йорка. Фото: Getty
Самые стильные сумки Нью-Йорка. Фото: Getty

Во время Недели моды улицы Нью-Йорка наводнили толпы модных людей, спешивших на показы в ярких, а порой и смелых образах. Однако одним из самых интересных элементов гардероба у многих была сумка. Ведь даже если одежда монохромна, акцент чаще всего будет делаться именно на аксессуарах.

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И вот тут и правда есть на что посмотреть – Fendi, Christian Dior и Louis Vuitton. Однотонные и пестрые, элегантные и дерзкие. Из кожи, замши и даже прозрачного пластика. В общем, есть на что посмотреть, и позаимствовать парочку идей для себя.

Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
Самые стильные сумки улиц Нью-Йорка
Фото: Getty
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Напомним, во время Недели моды на улицах города можно встретить и множество знаменитостей. Например, Кристину Агилеру в странного вида пуховике, больше похожем на спальный мешок. 

Или 23-летнюю модель Джиджи Хадид, на которой пуховик от Fendi сидит идеально, поскольку девушка со вкусом сочетает его с легинсами и казаками.

А вот ее сестра Белла Хадид наоборот пришла на вечеринку модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar в нелепом наряде. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета.Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.

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Источник: "Сегодня"
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