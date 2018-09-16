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Streetstyle: самые невероятные образы Недели моды в Лондоне

В Британской столице стартовала Неделя моды, благодаря которой на улицы города вышло немыслимое количество модников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
Модницы на улицах Лондона. Фото: Getty
Модницы на улицах Лондона. Фото: Getty

Не успела отгреметь Неделя моды в Нью-Йорке, во время которой на улицах было замечено множество стильно одетых людей, как в столице туманной Британии стартовала Лондонская, чьи уличные образы в первые дни выглядят еще более эффектно.

В ее рамках на подиумах уже были представлены коллекции таких брендов, как J.W.Anderson, ALEXACHUNG и Victoria Beckham.

Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
Streetstyle Недели моды в Лондоне
Фото: Getty
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Напомним, лучшие образцы сумок, которые предпочитают носить нью-йоркские жительницы, можно увидеть в нашей специальной подборке.

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А тем временем барбадосская певица Рианна, которая не так давно произвела фурор во время Недели моды в Нью-Йорке, где презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, теперь посетила мероприятие, посвященное годовщине ее бьюти-бренда под названием Fenty Beauty. Для такого случая звезда выбрала эффектное платье цвета фуксии.

Ранее 70-летняя Мэй Маск на одну из вечеринок также надела длинное вечернее платье цвета фуксии с разрезом, который позволил эффектно оголить ноги перед фотографами. А дополнила образ серебристыми босоножками на каблуке и таким же клатчем.

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Источник: "Сегодня"
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