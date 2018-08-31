Стринги напоказ: вернется ли в моду странный тренд 90-х

Когда-то было модно носить стринги, выглядывающие поверх джинсов, но современные модницы, похоже, не очень рады этому тренду

Ким Кардашьян опубликовала фото, на котором видно стринги, выглядывающие над юбкой. Такой тренд был в моде в 90-е, но есть ли у него шансы вернуться спустя 20 лет?

Эта разновидность женских трусиков появилась еще в 1997 году. В свое время носить низкие джинсы, из-под которых виднеется нижнее белье, было безумно популярно. Особенно отчаянные модницы отыскивали модели, декорированные камнями, цепями и стразами.

Однако в 2018-м поклонники раскритиковали Кардашьян за такой вид. Хотя на цену стрингов это и не повлияло – белье известного бренда стоит 25 тыс. гривен.

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Не так давно молодой музыкальных коллектив из Тернополя записал песню, в которой есть слова: "Синяя полоска трусов на твоей пояснице". Клип уже посмотрело два миллиона человек, а сами парни считают такую моду странной и называют свою песню стебом.

С ними и соглашаются опрошенные киевлянки, которые не собираются носить на всеобщее обозрение свое белье. А стилисты говорят, что из трендов 90-х можно выбрать что-нибудь более подходящее – расклешенные джинсы, юбки мини или обувь на платформе.

Напомним, певица и танцовщица Тейана Тейлор приняла участие в съемках новой рекламной кампании всемирно известного бренда нижнего белья Agent Provocateur. И на это стоит посмотреть.