Стройная Иванка Трамп поразила розовым костюмом в Белом доме

37-летняя дочь президента на заседании в Белом доме

Иванка Трамп в нежно-розовом костюме Фото: AFP

37-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп, которая недавно поразила роскошной фигурой в платье на свидании с мужем, появилась на рабочем заседании в Белом доме в деловом костюме нежно-розового цвета.

На первое заседание консультативного совета в государственной столовой Белого дома бизнеследи предстала в деловом розовом костюме, который состоял из брюк-клеш с узкими красными лампасами и жакета. На поясе у Иванки Трамп был завязан большой бордовый бант.

Стильная Иванка Трамп Фото: www.instagram.com/ivankatrumppix

Образ 37-летней дочери президента США дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке в тон роскошного банта. Волосы Иванки были аккуратно собраны.

Дочь президента США в Белом доме Фото: AFP

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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