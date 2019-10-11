Сумки-насекомые: необычный тренд покоряет мир моды
В Японии в продаже появился необычный аксессуар из кожи
В магазинах Японии появились необычные изделия – кожаные сумки в виде точных копий насекомых. Их мастерит – местный художник Аманодзяку Хесомагари.
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Главный замысел художника при создании такого необычного аксессуара – освободить людей от инсектофобии (фобия, связанная с боязнью насекомых, – ред.), чтобы они могли любоваться маленькими существами. На пошив одной сумки мастер тратит от нескольких дней до трех недель.
Все зависит от сложности строения тела оригинала. Художник рассматривает "модель" во всех деталях, опираясь на снимки фотографов дикой природы. Он даже общается с биологами, чтобы побольше узнать про насекомых. Помимо таких необычных моделей, художник шьет сумки и в виде самых разных животных. Кроме того, в коллекции у художника есть галстук в виде гусеницы.
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