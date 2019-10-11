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Сумки-насекомые: необычный тренд покоряет мир моды

В Японии в продаже появился необычный аксессуар из кожи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02

В магазинах Японии появились необычные изделия – кожаные сумки в виде точных копий насекомых. Их мастерит – местный художник Аманодзяку Хесомагари.

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Главный замысел художника при создании такого необычного аксессуара – освободить людей от инсектофобии (фобия, связанная с боязнью насекомых, – ред.), чтобы они могли любоваться маленькими существами. На пошив одной сумки мастер тратит от нескольких дней до трех недель.

Сумки в виде насекомых
Сумки в виде насекомых
Фото: Pinterest

Все зависит от сложности строения тела оригинала. Художник рассматривает "модель" во всех деталях, опираясь на снимки фотографов дикой природы. Он даже общается с биологами, чтобы побольше узнать про насекомых. Помимо таких необычных моделей, художник шьет сумки и в виде самых разных животных. Кроме того, в коллекции у художника есть галстук в виде гусеницы.

Ранее мы рассказывали, какие сумки актуальны в новом сезоне 2019/2020. Также узнайте в нашем материале о самых модных цветах года.

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