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Свадьба Потапа и Насти Каменских: певица предстала в белом платье

Свадьба состоится 23 мая под Киевом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57

Сегодня, 23 мая, поклонники украинских артистов Попата и Насти Каменских услышали заветные слова – пара официально женится. Потап в честь свадьбы даже посвятил возлюбленной песню "Константа", а сама Настя написала трогательный пост в Instagram.

Также смотрите в сюжете, как Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:

Ко всему, Настя Каменских удивила образом невесты. В белом свадебном платье от дизайнера Иры Лан артистка предстала перед зрителям в видеоклипе на новую композицию ее будущего мужа. Несмотря на то, что украинская знаменитость предпочитает откровенные наряды, на этот раз она выбрала полностью закрытое белое платье, которое повторяло изгибы ее стройного тела. 

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: MOZGI Entertainment

Платье с высокой стойкой в форме необычного воротника и глубоким декольте придавало Каменских нежности, но и в то же время легкой примеси эпатажности. Вместо пышной фаты, Настя предпочла вуаль, усыпанную стразами.

Потап также появился в необычном для него образе жениха – классическом брючном костюме с бабочкой. Пара крепко держалась за руки, а сам ролик получился весьма нежным и трогательным. Теперь поклонники гадают, какое платье звездная невеста выбрала для церемонии бракосочетания? 

Смотрите новый клип Потапа "Константа", который он посвятил Насте Каменских:

Напомним, информацию о романе Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже много лет. А на днях в СМИ появилась впечатляющая новость о том, что Настя Каменских выходит замуж за Потапа. 

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