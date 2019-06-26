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Свадьба с размахом: сказочная невеста Алина Гросу сменила шесть платьев

Украинская певица поразила роскошными нарядами в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром 1 июня и сыграла свадьбу в одном из итальянских городов, поразила помпезностью торжества. Помимо роскошного декора в венецианском стиле, 23-летняя невеста решила эффектно появится на церемонии бракосочетания и сменила шесть свадебных платьев. 

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На фото, опубликованных в Instagram, Алина Гросу запечатлена в двух белых платьях с пышным низом. Позже певица для удобства переоделась в длинное платье с глубоким декольте и накидкой, усыпанной золотым декором. Главными аксессуарами ее свадебного образа стали массивная диадема и белая фата. Всего за праздничный вечер звезда сменила три наряда. 

Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
Свадебные наряды Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu
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Но и этого главной виновницы торжества было мало! Свадебную фотосессию Алина решила сделать в абсолютно другом платье с фатиновой юбкой голубого цвета. Позже артистка со своими близкими отправилась в Венецию, чтобы прогуляться по морю на катере. В окружении подруг белокурая красотка позировала в нежном легком платье с оголенными плечами и корсетом на спине. 

Отметим, что на свадьбу к Алине Гросу приехали звездные гости – Ирина Билык, Павло Зибров, Виталий Козловский и Дмитрий Коляденко. 

Также певица поделилась семейным фото со свадьбы, на котором она позирует вместе со своим женихом и родителями. 

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