Свадьба с размахом: сказочная невеста Алина Гросу сменила шесть платьев
Украинская певица поразила роскошными нарядами в Италии
Украинская певица Алина Гросу, которая официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром 1 июня и сыграла свадьбу в одном из итальянских городов, поразила помпезностью торжества. Помимо роскошного декора в венецианском стиле, 23-летняя невеста решила эффектно появится на церемонии бракосочетания и сменила шесть свадебных платьев.
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На фото, опубликованных в Instagram, Алина Гросу запечатлена в двух белых платьях с пышным низом. Позже певица для удобства переоделась в длинное платье с глубоким декольте и накидкой, усыпанной золотым декором. Главными аксессуарами ее свадебного образа стали массивная диадема и белая фата. Всего за праздничный вечер звезда сменила три наряда.
Но и этого главной виновницы торжества было мало! Свадебную фотосессию Алина решила сделать в абсолютно другом платье с фатиновой юбкой голубого цвета. Позже артистка со своими близкими отправилась в Венецию, чтобы прогуляться по морю на катере. В окружении подруг белокурая красотка позировала в нежном легком платье с оголенными плечами и корсетом на спине.
Отметим, что на свадьбу к Алине Гросу приехали звездные гости – Ирина Билык, Павло Зибров, Виталий Козловский и Дмитрий Коляденко.
Также певица поделилась семейным фото со свадьбы, на котором она позирует вместе со своим женихом и родителями.
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