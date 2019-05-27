Свадебные детали: наряд какого дизайнера Настя Каменских выбрала для церемонии

Счастливая невеста предстала перед гостями в трех образах

23 мая состоялось самое громкое событие века — свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Свадьба прошла в стиле романтического бохо-рустик и все детали: от декора до нарядов невесты, были выдержаны в этой стилистике. Оформлением мероприятия занимались GG Project, а все флористические элементы, включая невероятную арку, воплотила студия Fiori.

На протяжении всего великолепного торжества NK появлялась в различных изысканных образах.

Первым стал лук, характерный для невесты, которая готовится к одному из самых важных дней –– белый нежный шелковый халат, рукава которого украшали воздушные перья. На спине изделия красовалась надпись Bride, вышитая белоснежным жемчугом. Изделие в концептуальном стиле с уникальным авторским дизайном, создали и подарили Насте близкие подруги на девичнике, который был проведен незадолго до свадьбы.

Свадьба Насти и Потапа: первое фото Фото: instagram.com/kamenskux

Вторым и главным образом торжества стало непревзойденное свадебное платье, поражающее своим великолепием, которое Настя Каменских приобрела в свадебном салоне Luxury Bridal Store Novias, где эксклюзивно представлены коллекции мировых брендов от-кутюр, исполнительница нашла то самое платье мечты для такого особенного и важного дня.

Платье-конструктор бренда Galia Lahav в пол приталенного силуэта, с глубоким вырезом в районе декольте украшал нежный гипюр и деликатная вышивка ручной работы. Стоить отметить, что роскоши свадебному наряду добавляла юбка в несколько слоев с длинным шлейфом. Она состояла из нескольких слоев, поверх которых была тончайшая сетка и изысканная органза.

Свадебное платье Насти Каменских от Galia Lahav Фото: пресс-служба

Счастливая невеста выглядела неподражаемо, очаровывала своей красотой и чувственностью. По словам приближенных к певице источников, именно такой наряд представляла себе Настя для своей идеальной свадьбы и она была безумно счастлива, что ей удалось найти совершенное платье в свадебном салоне Novias.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: пресс-служба

Под конец торжества прекрасная Настя Каменских преобразилась: к гостям непревзойденная NK вышла в более спортивном образе. На ней было белоснежное лаконичное платье, поверх которого NK накинула полупрозрачный бомбер из органзы с вышивкой Wifey. Также испольнительница отдала предпочтение массивным кроссовкам Buffalo.

Такой образ Настя Каменских выбирала и создала совместно со своей стилисткой Ирой Лан и швеей-конструктором Татьяной Лариной. Образ был продуман так, чтобы Настя чувствовала себя максимально комфортно и он отображал ее собственный стиль: в повседневной жизни певица предпочитает спортивные силуэты и, в целом, питает любовь к спорту. Эти два фактора и легли в основу создания третьего свадебного лука.

Мы также показали, как выглядели звездные гости на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

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