Свет изнутри: Тина Кароль произвела фурор светодиодным платьем
Украинская певица исполнила песню в необычном образе
Украинская поп-певица Тина Кароль, которая на днях повторила роскошный образ Иванки Трамп, снова сумела удивить поклонников. Во время выступления на сцене Дворца спорта в рамках своего шоу "Рождественская история" дива отечественного шоу-бизнеса эпатировала публику светодиодным платьем.
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Так, на своей странице в Instagram Тина опубликовала кадры с выступления, на котором певица запечатлена в белоснежном платье. Благодаря свету изнутри получился потрясающий и поистине магический эффект.
"Свет изнутри: костюмы поражают не меньше, чем само шоу! Тина Кароль в светодиодном платье вызвала бурю оваций и комплиментов, которые восторженная публика выкрикивала из зала", – написано под опубликованными кадрами.
Отметим, что гала-концерт "Різдвяна історія з Тіною Кароль" состоится еще 23 и 24 декабря во Дворце спорта.
Также недавно полуобнаженная Тина Кароль похвасталась аппетитными формами.
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