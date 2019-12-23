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Свет изнутри: Тина Кароль произвела фурор светодиодным платьем

Украинская певица исполнила песню в необычном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:17
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская поп-певица Тина Кароль, которая на днях повторила роскошный образ Иванки Трамп, снова сумела удивить поклонников. Во время выступления на сцене Дворца спорта в рамках своего шоу "Рождественская история" дива отечественного шоу-бизнеса эпатировала публику светодиодным платьем.

Узнайте также, кто делает откровенные фото Тины Кароль:

Так, на своей странице в Instagram Тина опубликовала кадры с выступления, на котором певица запечатлена в белоснежном платье. Благодаря свету изнутри получился потрясающий и поистине магический эффект.

Тина Кароль в светодиодном платье
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в светодиодном платье
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в светодиодном платье
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в светодиодном платье
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в светодиодном платье
Фото: instagram.com/tina_karol
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"Свет изнутри: костюмы поражают не меньше, чем само шоу! Тина Кароль в светодиодном платье вызвала бурю оваций и комплиментов, которые восторженная публика выкрикивала из зала", – написано под опубликованными кадрами.

Отметим, что гала-концерт "Різдвяна історія з Тіною Кароль" состоится еще 23 и 24 декабря во Дворце спорта.

Также недавно полуобнаженная Тина Кароль похвасталась аппетитными формами.

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