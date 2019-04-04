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Светлана Лобода похвасталась стильным нарядом в пиджаке Gucci за 78 тысяч гривен

Украинская певица опубликовала фото трендового образа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода не жалеет денег на свой гардероб. Так, во время гастролей в Милане эпатажная звезда опубликовала в Instagram снимок стильного и дорогостоящего образа.

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На фото знаменитость позирует с известным модельером Анзором Тетрадзе в классических брюках свободно кроя и стильном пиджаке лососевого оттенка. Стоит отметить, что пиджак oversize от люксового бренда Gucci обошелся звездной моднице в 2,900 долларов (около 78 тысяч гривен). 

Светлана Лобода в стильных брюках и пиджаке Gucci
Светлана Лобода в стильных брюках и пиджаке Gucci
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Также на Лободе футболка Gucci с яркой надписью на груди и трендовые кроссовки весны 2019 – белые сникерсы с розовыми и бирюзовыми вставками. Из аксессуаров украинская певица выбрала болотного цвета кожаный пояс и ультрамодные очки.

    Напомним, недавно артистка  удивила эпатажным образом. На опубликованном в Instagram снимке Лобода позирует в разноцветном брючном комбинезоне с глубоким вырезом (с желтыми, зелеными, ярко-синими вставками). Наряд полностью декорирован пайетками.

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