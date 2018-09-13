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"Такого мощного шоу Нью-Йорк еще не видел": Рианна произвела фурор своей коллекцией и моделями

На показ коллекции нижнего белья от Рианны вышли самые невероятные модели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
Показ Savage x Fenty. Фото: Getty
Показ Savage x Fenty. Фото: Getty

Барбадосская исполнительница Рианна, которая не так давно анонсировала выход новой коллекции своего бренда белья Savage x Fenty, продемонстрировала ее на подиумах Недели моды в Нью-Йорке. Как сообщают СМИ, подобного шоу NYFW еще не видела.

Дело в том, что моделями стали самые разнообразные женщины – с разными оттенками кожи и комплекцией. Бок о бок с известными моделями Джиджи и Беллой Хадид шли обычные женщины отнюдь не модельной внешности.

Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
Показ коллекции нижнего белья бренда Рианны
Фото: instagram/savagexfenty
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А сам показ, по замыслу его организаторов, прославлял женщину и дух сестринства. Шоу было дополнено танцевальными постановками и даже элементами театрализованного представления.

Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
Фото: instagram/savagexfenty
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На подиум вышли также две модели на больших сроках беременности, чтобы своим видом показать, что беременная женщина тоже красива, и может быть сексуальной. А сама Рианна появилась в облегающем коричневом платье и платке, повязанном вместо фаты.

Напомним, днем ранее на подиум также вышла дочка Мадонны Лурдес-Мария Чикконе-Леон. Это был ее дебют, и он точно многим запомнится. 

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Источник: "Сегодня"
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