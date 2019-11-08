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Такой еще не видели: Наталья Могилевская предстала в латексе

В новогоднем шоу телеканала "Украина" Наталья Могилевская появится в латексе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22
Певица Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно призналась, что хотела бы стать мамой, не раз удивляла своими экстравагантными образами. Для новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, Наталья выбрала очень смелый наряд – латексный плащ на голое тело.

Наталья Могилевская влюблена и счастлива – смотрите видео:

Наталья Могилевская каждый раз демонстрирует публике новые яркие образы. На сцене праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" в новогоднюю ночь она появится в сексуальном латексном платье-плаще ярко-синего цвета. Такой наряд подчеркивает шикарное декольте певицы, а асимметричный подол плаща оголяет ее левую ногу.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистка дополнила свой образ туфлями-лодочками в тон наряда и длинными утонченными сережками. Легкие кудри сделали образ певицы еще более сексуальным. Увидеть чувственное выступление Натальи Могилевской с песней "Покохала" зрители телеканала "Украина" смогут в новогодний вечер.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы рассказывали, что Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику.

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