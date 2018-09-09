Украинский танцор Сергей Полунин снялся в ролике Balmain

Модный дом Balmain привлек к сотрудничеству Сергея Полунина

Сергей Полунин. Фото: YouTube

Модный дом Balmain, который славится своими коллаборациями с известными персонами, а недавно поручил рекламировать свою одежду еще и виртуальным моделям, привлек к сотрудничеству балетного танцора из Украины Сергея Полунина.

Новую рекламную кампанию возглавил креативный директор бренда Оливье Рустен. В итоге на свет появилась серия роликов с идеей о том, что "Balmain играет в мир как на музыкальном инструменте". Ранее в рамках кампании уже были показаны фильмы при участии Дафны Гиннесс, Мины Роуз и Джеймса Бэя.

Над фильмом с участием нашего соотечественника работал режиссер Джейк Нава. В нем Полунин примерил одежду из новой коллекции бренда, в числе которой куртка оливкового цвета и блестящий топ и туфли.

Как сообщалось ранее, одним из главных цветов грядущей осени Институт цвета Pantone назвал оттенок"оливка к мартини". Который можно сочетать с бордовым, фиолетовым, вишневым или голубым. А также классическим серым, бежевым и белым.