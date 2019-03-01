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Тереза Мэй обула "дерзкие" туфли на встречу с королем Иордании

Премьер-министр пополнила свою коллекцию новыми туфлями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Тереза Мэй в Лондоне
Тереза Мэй в Лондоне
Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в декабре на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель обула красные туфли, пополнила свою коллекцию обуви анималистическим принтом "зебры". Политик попала в объективы папарацци, когда выходила из своей резиденции в Лондоне встречать короля Иордании Абдаллу II.

Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ в черном платье-футляре и жакете того же цвета с белыми вставками.

Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ
Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ
Фото: AFP

Похоже, глава британского правительства изменила своей страсти к леопардовому принту, сделав выбор в пользу туфлей с принтом "зебры". Ее деловой образ дополнило массивное ожерелье, а в макияже и маникюре преобладал розовый цвет.

Тереза Мэй на встрече с королем Иордании Абдаллой II
Тереза Мэй на встрече с королем Иордании Абдаллой II
Фото: AFP

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом. 

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами. 

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мода стиль туфли Тереза Мэй
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