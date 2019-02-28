Территория ZE: в Киеве впервые пройдет масштабное мероприятие для ценителей красоты

Что такое ZeBrush и почему тебе обязательно стоит его посетить

Территория ZE Фото: пресс-служба

Наконец-то в Украине появилось специализированное мероприятие для визажистов и парикмахеров. ZeBrush и ZeColor - это трехдневная креативная платформа, на которой соберутся лучшие makeup&hair гуру из разных стран и регионов. А теперь по порядку.

Что такое ZeBrush и почему тебе обязательно стоит посетить?

16, 17 и 18 марта во второй раз на территории выставочного комплекса ACCO International состоится масштабное мероприятие для визажистов и гримеров. Креативным вдохновителем проекта выступила известный украинский визажист Наталья Найда. ZeBrush - это пространство для общения и коллабораций визажистов, брендов, школ, блогеров, дизайнеров и фотографов. Такой себе трехдневный art-escape, где встречаются люди, живущие креативом, создающие моду, те, у которых нет границ, а есть лишь желание создавать, расти и делиться своими знаниями с лучшими.

Трехдневная креативная платформа ZeBrush и ZeColor

В рамках мероприятия состоятся ряд мастер-классов от известнейших спикеров, среди которых Наталья Найда (Украина), Митя Грибко (Украина), Алекс Рутковский (Украина), Инна Мушинская (Молдова), Александр Кодак (Украина), Слава Чайка (Украина), Тома Зализняк (Украина), Олег Машуков(Украина). Специальный гость мероприятия – ведущий российский визажист Максим Гилёв.

ZeColor: креатив для парикмахеров без границ и рамок

17-19 марта впервые в Украине состоится профильное мероприятие для парикмахеров, стилистов, колористов, да и вообще для всех, кто тем или иным образом связан с hair-индустрией. ZeColor – это пространство для вдохновения и мотивации парикмахеров с любым стажем работы и уровнем подготовки. На платформе вас ожидают только инновационные техники стрижек, причесок и окрашивания волос от признанных экспертов и трендсетеров, которые поделятся личным опытом.

В программе мастер-классы от таких топовых стилистов по волосам, как Вячеслав Дюденко, Наташа Балабанова, Елена Войнова, Ирина Зайцева, Евгений Кулик, Сергей Зима, Арсен Декусар, Юлия Ксенита и многие другие.

Кроме обучающей программы, гостей мероприятия ожидает также множество развлекательных активностей! В фотозоне мероприятия на протяжении двух дней будет проходить съемка созданных образов на сцене в рамках мастер-класса. Другими словами, парикмахеры нашей страны такого еще никогда не видели!

Мероприятия объединили в себе образовательную платформу и пространство для коллабораций, общения и тусовки креативных людей. Аналогов подобного в нашей стране еще не было, а значит, тебе обязательно стоит прийти и убедиться в этом!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram