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Тестируем IQOS 3 DUO – особенности и секреты нового гаджета

Новый IQOS позволяет использовать два стика подряд и заряжается за считанные секунды

В Киеве на днях презентовали IQOS 3 DUO. Для пользователей систем нагревания табака эта новинка – особенно долгожданна. Разработчики учли пожелания и усовершенствовали предыдущую модель, IQOS 3, добавив возможность использовать два стика подряд без перерыва на подзарядку. И это – далеко не единственное преимущество нового устройства. Мы протестировали IQOS 3 DUO и выяснили, чем хорош этот "айфон" из вселенной гаджетов для курильщиков.

Особенности IQOS 3 DUO: скорость решает все

IQOS не поджигает табак, а нагревает его до 350 градусов, обеспечивая отсутствие гари, дыма, пепла и прочих неприятных "спутников" обычного курения. За счет этого количество вредных веществ в аэрозоле IQOS на 95% меньше, чем в сигаретном дыме.

Единственный минус – держатель, разогревающий табак, требует короткой подзарядки после каждого использования. Зато новый IQOS 3 DUO позволяет использовать два стика подряд, без отправки держателя в футляр на несколько минут. Но даже после двух стиков дозарядка теперь не займет много времени. Благодаря умной электронике, IQOS снова будет готов очень скоро. В лучшем случае – через 10 секунд (если 2 стика были использованы быстро и батарее удалось сэкономить немного заряда), в худшем – чрез 1 минуту 50 секунд. Но это все равно вдвое быстрее, чем зарядка предыдущей модели.

Внешне IQOS 3 DUO практически не отличается от своего предшественника IQOS 3 – та же стильная лаконичность, приятная текстура футляра и держателя, и, несмотря на серьезную "начинку", – небольшой вес. За интуитивно понятный дизайн, в котором кроются высокие технологии, IQOS и называют "айфоном" табачной индустрии. В новой модели теперь два световых индикатора, отвечающих за функцию двойного использования. Одна пара светодиодов размещена на зарядном устройстве и показывает, готов ли держатель к использованию. Вторая пара – на кнопке держателя.

Сеанс использования составляет около шести минут, или 14 затяжек. Есть лайфхак из собственного опыта: оказывается, во время затяжки температура нагревательного лезвия немного спадает. Поэтому если затяжки делать очень часто, то табак не будет успевать достаточно прогреваться. Тогда аэрозоля будет меньше, либо вкус у него будет слабее. Зато если между затяжками оставлять небольшие паузы, секунд 10, то табак успеет прогреться, и вкус будет таким, как он должен быть.

Проверка на практике: IQOS 3 DUO в действии

Мы протестировали модель DUO в новом цвете – насыщенном бронзовом. IQOS 3 выпускался без него – в черном, белом, синем и золотом цветах. Кстати, к DUO подойдут все аксессуары предыдущей модели – колпачки для держателя, съемные боковые панельки и чехлы, так что при апгрейде можно украшать свой гаджет привычными цветовыми деталями.

Первое впечатление – при включении держателя стик прогрелся чуть быстрее, чем в IQOS 3. Сеанс использования продлился заявленные 14 затяжек, после чего гаджет завибрировал. Однако при этом на кнопке засветился второй индикатор, сообщив, что гаджет готов к повторному использованию. Вставляем второй стик, еще раз нажимаем, чуть удерживая, кнопку – все работает!

Кстати, разработчики советуют чистить свой IQOS ежедневно, даже если загрязнения не очевидны. Эта процедура обеспечит чистоту вкуса аэрозоля и в целом продлит срок работы вашего девайса. Каждый IQOS укомплектован специальным устройством для чистки.

И главное – ни в коем случае не проворачивайте стик, вынимая его из держателя! Это может повредить специальное лезвие, которое разогревает табак в стике. Чтобы легко достать использованный HEETS из держателя – достаточно чуть приподнять колпачок и только затем потянуть стик вверх.

Итоги: кому подойдет IQOS 3 DUO

Новый DUO – идеален для активных пользователей систем нагревания табака, которым мало одного сеанса, а ждать почти четыре минуты для повторной зарядки не хочется.

Два сеанса без подзарядки очень удобны и практически необходимы тем, кто ходит на перекуры с "классическими курильщиками". С сигаретами это обычная вещь – выкурить две штучки, одну за другой. А с айкосом до появления DUO приходилось подождать.

Иногда вторым стиком можно поделиться с теми, кто просит попробовать ваш IQOS. У меня такое постоянно происходит. Стика мне никогда жалко не было, вот только ждать пока девайс снова дозарядится, чтобы я и сама могла им воспользоваться, не хотелось.

Важны и технические моменты: IQOS 3 DUO приспособлен к широкому диапазону температур, так что на его работу не повлияет ни жара, ни холод (разве что совсем мороз, но это разряжает любую электронику). Благодаря крепкому корпусу гаджет имеет повышенную ударостойкость, а магнитное крепление предотвращает износ механизма боковой панели.

Кстати, если курение в столичных барах и ресторанах под запретом, то IQOS можно использовать во множестве баров и ресторанов по всей Украине и за ее пределами.

В Украине таких заведений – уже больше 600, они отмечены табличками IQOS Friendly. Ведь аэрозоль, который выделяется при использовании системы нагревания табака, быстро развеивается и не мешает окружающим. И никакого дыма, пепла и неприятного запаха.

Предзаказ нового IQOS стартовал сразу же после презентации на официальном сайте: iqos.ua, а с 1 ноября обещают начало продаж в открытом доступе.

Людмила Павлова

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