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Тина Кароль на гала-ужине восхитила бархатным платьем с кружевами: фото

Певица во второй раз произвела фурор своим появление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

После ослепительного появления в полупрозрачном белом платье на концерте "Вечер премьер с Катей Осадчей" украинская поп-дива Тина Кароль отправилась на гала-ужин в честь десятилетия журнала Harper’s Bazaar Ukraine.

Для праздничного мероприятия украинская икона стиля переоделась в бархатное платье с кружевными вставками в области декольте. Черный пояс на талии, точечный принт и ненавязчивый разрез – все эти детали насытили образ певицы, которая выглядела драматически роскошно.

Тина Кароль в бархатном наряде
Тина Кароль в бархатном наряде
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Главный атрибут вечернего look Тины стали драгоценные серьги необычной формы с огромным жемчугом. Также с бархатным нарядом гармонично сочетались серебристые босоножки. В макияже Тина Кароль непоколебима – губы накрашены красной помадой, а выразительные глаза подведены черными стрелками. 

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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