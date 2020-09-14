Тина Кароль очаровала сеть глубоким декольте в дизайнерском платье

Для третьего эфира "Танців з зірками-2020" певица выбрала наряд от David Koma

Тина Кароль продемонстрировала эффектный образ во время третьего прямого эфира шоу "Танці з зірками-2020", в воскресенье, 13 сентября. Певица, которая также является ведущей танцевального проекта, надела черное платье с декольте от David Koma. Напомним, что мы уже видели Тину в lookе от известного модельера совсем недавно.

Для очередного вечера на паркете Тина Кароль выбрала черное платье по фигуре, расшитое стразами, с откровенным декольте и смелым разрезом.

Певица Тина Кароль в платье от David Koma Фото: instagram.com/tina_karol

Волосы артистки выпрямили и разделили пробором посередине, что придало ее образу новизны. Макияж Тины – с акцентом на глаза. Она также обула босоножки с тонкими ремешками, на каблуках.

Певица Тина Кароль в платье от David Koma Фото: instagram.com/tina_karol

Традиционно, Кароль поделилась мини-фотосессией на своей странице в Instagram. Звезда получила сотни восторженных комментариев от своих поклонников.

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Ранее Тина Кароль примерила роскошное платье с корсетом от FROLOV. Мы также рассматривали винтажное платье от Dior, в котором Екатерина Кухар появилась на "Танцях з зірками-2020".

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