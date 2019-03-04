Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров
Певица использовала нежные оттенки для создания образа
Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно показала фото в откровенном наряде, порадовала фанатов нежным весенним образом от украинских дизайнеров.
Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.
Нежный образ звезда дополнила деликатным украшением в виде цепочки из желтого металла с миниатюрным сердечком. Кроме того, Тина Кароль использовала свой фирменный знак – ярко-красную помаду. Прическу Тина сделала достаточно простую, сделав локоны.
Кроме женственного наряда, подписчиков очаровала улыбка певицы. Фанаты Тины Кароль не скупились на комплименты под опубликованным фото.
Напомним, Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен.
Ранее Тина Кароль приятно удивила сеть повседневным фото. На снимке певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.
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