Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров

Певица использовала нежные оттенки для создания образа

Украинская певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно показала фото в откровенном наряде, порадовала фанатов нежным весенним образом от украинских дизайнеров.

Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Тина Кароль в нежном образе с традиционной красной помадой Фото: instagram.com/tina_karol

Нежный образ звезда дополнила деликатным украшением в виде цепочки из желтого металла с миниатюрным сердечком. Кроме того, Тина Кароль использовала свой фирменный знак – ярко-красную помаду. Прическу Тина сделала достаточно простую, сделав локоны.

Женственный образ Тины Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме женственного наряда, подписчиков очаровала улыбка певицы. Фанаты Тины Кароль не скупились на комплименты под опубликованным фото.

Напомним, Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен.

Ранее Тина Кароль приятно удивила сеть повседневным фото. На снимке певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.

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