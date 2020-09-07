Тина Кароль примерила роскошное платье с корсетом от FROLOV – образ дня

Поп-дива выбрала наряд от известного украинского дизайнера Ивана Фролова

Во втором выпуске "Танців з зірками-2020" Тина Кароль, ставшая лицом нового выпуска украинского Vogue, появилась в роскошном платье с корсетом от известного украинского дизайнера Ивана Фролова.

Поп-дива выбрала для прямого эфира черный наряд с обнаженными плечами и пышной юбкой, в котором выглядела как настоящая королева.

Тина Кароль в платье от FROLOV Фото: instagram.com/tina_karol

В элегантном платье из новой коллекции FROLOV Кароль позировала за кулисами танцевального шоу. Аутфит артистка дополнила шикарными босоножками на каблуке, макияжем с акцентом на глаза, украшениями и собранными в пучок волосами.

Тина Кароль в платье от FROLOV Фото: instagram.com/tina_karol

Снимками с фотосета Тина поделилась на своей странице в Instagram, где ее засыпали комплиментами. "Так выглядит мечта", – написал один из поклонников Кароль, и мы, пожалуй, с ним согласны.

Ранее мы писали, что Кайли Миноуг позировала в платье украинского бренда Nadya Dzyak. А еще рассказывали, что показали в финальный день Ukrainian Fashion Week.

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