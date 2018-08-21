Тональный флюид и карандаш для бровей: Chanel запускает линию косметики для мужчин

Бренд Chanel презентует линию косметических средств для мужчин под названием Boy de Chanel

Продукты коллекции Boy de Chanel. Фото: Chanel

Бренд Chanel анонсировал выход новой линии косметики. И что самое интересное, предназначена она будет для мужчин.

Коллекция получила название Boy de Chanel, которое отсылает к возлюбленному самой Габриэль Шанель Бою Кейпелу.

Boy de Chanel Фото: Chanel

Уже в следующем году мужчины смогут оценить тональный флюид, который будет представлен сразу в четырех оттенках, увлажняющий бальзам для губ с матовым покрытием и карандаш для бровей, коих тоже будет несколько цветов.

Создатели линейки Boy de Chanel утверждают, что все представленные средства будут неяркими и легкими, в связи с чем их свободно можно будет использовать в повседневной жизни.

Boy de Chanel Фото: Chanel

Напомним, модный дом Chanel объявил о выходе новой сумки. Модель получила название Chanel 31 Bag и впервые была показана во время осенне-зимнего шоу 2018-2019 в Париже, где Карл Лагерфельд представил сразу несколько ее размеров – от XS до XL – и расцветок.