Тонкости make up: какой макияж сделать на 1 сентября

Готовимся к школе! Лучшие идеи макияжа для старшеклассниц

Школьный макияж к 1 сентября 2019 Фото: Pinterest

На календаре почти 1 сентября, а это значит, что совсем скоро во всех школах Украины на праздничной линейке прозвенит звонок. Для первоклассников и выпускников – это особый момент и хочется быть "при параде". Составляя свой праздничный образ, необходимо учесть все элементы – наряд, прическу, маникюр и, разумеется, макияж.

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Сегодня.Lifestyle предлагают подборку школьного макияжа к 1 сентября 2019. Перед тем как определиться с праздничным make up, составьте образ в голове, каким будет цвет наряда, маникюра и какой будет прическа. Это немаловажно! Макияж глаз должен подчеркивать вашу естественную красоту, а не прибавлять возраста. Да, всем подросткам хочется выглядеть старше, но лучше, если вы не будете слишком выделяться на фоне сверстников.

Школьный макияж может быть едва заметным. Более того, нюдовые оттенки сейчас на пике популярности. Если вы не знаете, как сделать макияж на 1 сентября самостоятельно, то лучше обратитесь к специалисту, чтобы не испортить свой внешний вид.

Если вы хотите сделать нежный макияж, но подчеркнуть карие глаза, сделайте легкий эффект smoky eyes. Для этого потребуется слегка оттенить коричневыми тенями уголки глаза. Бровки также должны быть аккуратными, правильной формы, согласно вашему лицу.

Школьный макияж глаз к 1 сентября Фото: Pinterest

Для более легкого эффекта нанесите светлые, едва заметные тени с блесточками на веки. Это придаст вашему взгляду кокетливости и детской невинности. Лучше не красить губы красной или любой другой яркой помадой. Вы же не хотите выглядеть старше, чем учителя?

Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest Легкий макияж на 1 сентября для 11-классников Фото: Pinterest 1/8

Что касается блеска для губ, то для нежного макияжа на 1 сентября лучше также остановить свой выбор на нюдовых или едва розовых оттенках. Завершающим штрихом в школьном макияже станет тушь, которая визуально откроет взгляд. Ко всему, довершить образ можно стрелками, толщина которых зависит от формы ваших глаз. Если они узкие, то соответственно и сами стрелки не должны быть огромными. Играться цветами можно и даже нужно. Сейчас весьма актуальны голубые, красные, зеленые и даже желтые цвета стрелок.

Разноцветные стрелки к 1 сентября Фото: Pinterest

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