Tony Awards 2019: роскошные наряды звезд на красной дорожке
Незабываемые образы знаменитостей на церемонии вручения премий
В Нью-Йорке отгремела еще одна важная церемония награждения в области театра под названием Tony Awards 2019. По традиции звездные гости эпатировали публику на красной дорожке изумительными нарядами. Причем не только представительницы прекрасного пола радовали глаз, но и мужчины были в этом году не менее эпатажными.
На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:
Чего только стоит появление известного актера Билли Портер. К слову, на церемонии вручения "Оскар" в этом году именно его наряд стал самым обсуждаемым среди модных критиков.
Он явился в черном бархатном платье-фраке с огромным пышным низом. На этот раз звездный гость снова решил ошеломить общественность и сделал ставку на красном брючном костюме с фатиновым шлейфом от бренда Celestino Couture.
Статус самого красивого и запоминающего платья можно несомненно присвоить известной актрисе Люси Лью. Знаменитость блистала на ковровой дорожке в многослойном фатиновом платье насыщенного фасилькового цвета от Christian Siriano.
Американская модель Эмили Ратаковски предстала в обычном для нее образе. 28-летняя красотка не стесняется демонстрировать свое идеальное тело и всячески выбирает наряды, которые оголяют ее части тела.
На церемонию модель приехала в откровенном черном платье с экстремальным декольте и открытой спиной от именитого Michael Kors. Ко всему Эмили удивила кардинальной сменой имиджа – коротко подстриженными волосами.
Смотрите фото эффектных нарядов с красной дорожки церемонии награждения премии Tony Awards 2019:
Напомним, что в мае этого года на Лазурном побережье прошел ежегодный Каннский кинофестиваль 2019. Съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.
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