ТОП-10 невероятных нарядов на красной дорожке Оскара-2020, которые вам стоит увидеть

Голливудские актрисы покоряли зрителей роскошными и изысканными платьями

Красная дорожка "Оскара-2020" Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 февраля в Голливуде отгремела церемония вручения премии "Оскар-2020", и уже известен полный список победителей.

Традиционно на красной дорожке звезды продемонстрировали не только роскошные платья, но и образы, с помощью которых привлекли внимание к тем или иным проблемам. К примеру, актриса Натали Портман своим нарядом "заговорила" о гендерной дискриминации, а Сэнди Пауэлл акцентировала внимание на благотворительности.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку образов на красной дорожке "Оскара-2020", которые стоит увидеть.

Лили Олридж

Американская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret появилась на красной дорожке церемонии "Оскар-2020" в изысканном платье Ralph Lauren. Изюминкой образа стал ярко-красный цветок на белом платье.

Красная дорожка "Оскара-2020": Лили Олридж, Ralph Lauren Фото: Getty Images

Сандра О

Канадская актриса, известна по роли доктора Кристины Янг в сериале "Анатомия страсти" в прямом смысле блистала на красной дорожке "Оскара-2020" в роскошном платье со шлейфом от Elie Saab.

Сандра О – наряд ELIE SAAB Фото: Getty Images

Джина Дэвис

Американская актриса предпочла черное платье со шлейфом, усыпанное пайетками, от Romona Keveza. Никаких лишних акцентов – наряд дополнен кольцом, серьгами и сдержанным макияжем.

Красная дорожка "Оскара-2020": Джина Дэвис, Romona Keveza Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон

Одна из самых сексуальных актрис в мире сделала выбор в пользу изящного платья от Oscar de la Renta, выполненного в металлическом оттенке. Никаких броских деталей, звезды на красной дорожке "Оскара-2020" доказывают: в этом году в тренде минимализм.

Образ Скарлетт Йоханссон от Oscar de la Renta Фото: Getty Images

Сальма Хайек

Мексиканская красотка покорила красную дорожку церемонии "Оскар" аристократичным образом от Gucci. На красной дорожке Сальма Хайек появилась в облегающем белом платьем на одно плечо с объемным полупрозрачным рукавом. Волосы собраны в элегантный пучок, из аксессуаров – браслет и кольцо.

Сальма Хайек в Gucci Фото: Getty Images

Натали Портман

Голливудская актриса решила привлечь внимание к гендерной дискриминации на "Оскаре-2020". Натали Портман надела черно-золотистое платье с атласной накидкой от модного дома Dior. На первый взгляд, ничего необычного! Но если присмотреться к узору на тесьме накидки, можно увидеть вышитые золотыми нитками имена женщин-режиссеров, которые в этом году не были номинированы на премию.

Натали Портман в скандальном наряде от Dior Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер, которая победила в номинации "Лучшая актриса" на "Оскаре-2020", покорила красную дорожку элегантным белым платьем на одно плечо от Armani Privé.

"Оскар-2020": Рене Зеллвегер в Armani Privé на красной дорожке Фото: Getty Images

Бри Ларсон

Американская актриса появилась на красной дорожке "Оскара-2020" в роскошном, но в то же время элегантном наряде от Celine. Бри Ларсон блистала в платье с накидкой, усыпанными мелкими камнями и выполненными в пудровом оттенке. Нюдовый макияж, аккуратно собранные волосы, изящные босоножки. Из аксессуаров – практически полный комплект: кольца, серьги и браслет.

Бри Ларсон в Celine на красной дорожке "Оскара-2020" Фото: Getty Images

Билли Айлиш

На первый взгляд, плюшевая пижама, на второй – стильный костюм от модного дома Chanel, украшенный многочисленными логотипами. Традиционно Билли Айлиш появилась с экстремально длинными ногтями и зелеными волосами.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Сэнди Пауэлл

Художница по костюмам появилась на красной дорожке "Оскара-2020" в костюме, на котором собирает автографы знаменитостей. Сэнди Пауэлл планирует продать его на аукционе, а вырученные деньги перевести на благотворительность.

"Оскар-2020": Сэнди Пауэлл на красной дорожке Фото: Getty Images

Напомним также, режиссер Спайк Ли надел костюм в память о погибшем Коби Брайанте.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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