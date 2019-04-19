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ТОП-10 самых изысканных нарядов Марины Порошенко: фото

Стиль первой леди Украины лаконичный и элегантный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Первая леди Украины Марина Порошенко
Первая леди Украины Марина Порошенко
Фото: facebook.com/petroporoshenko

За пять лет правления украинского президента Петра Порошенко его супруга Марина по достоинству получила народное звание самой элегантной и стильной первой леди. Все выходы в свет жены президента были лаконичными и женственными, ей удалось продемонстрировать разные стили: этнический, классику и даже smart-casual.

Сегодня.Lifestyle собрали 10 самых лучших нарядов первой леди Украины Марины Порошенко.

Наряд для инаугурации Петра Порошенко 

7 июня 2014 года состоялась инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко. Марина Анатольевна для такого важного события выбрала два элегантных наряда - на торжественном богослужении в Софийском соборе первая леди присутствовала в шелковом платье и пальто василькового оттенка от украинского дизайнера Виктории Гресь. 

Марина Анатольевна в платье Виктории Гресь василькового оттенка
Марина Анатольевна в платье Виктории Гресь василькового оттенка
Фото: vogue.ua

А во время официального приема в Мыстецком Арсенале Марина Порошенко надела платье из тонкой голубой шерсти со светло-желтыми вставками из хлопка от дизайнера Лилия Пустовит. Ее вечерний образ дополняли массивные бусы и аккуратно собранные волосы. 

Марина Порошенко в голубом платье от Лилии Пустовит
Марина Порошенко в голубом платье от Лилии Пустовит
Фото: vogue.ua

Футболка с национальной символикой от украинского бренда 

В День Государственного Флага Украины Марина Порошенко и ее дочери Евгения и Александра пришли на празднование Дня Флага Украины в футболках от украинского бренда "Зерно". Первая леди гармонично скомпоновала белую футболку свободного кроя с черными брюками на высокой талии и темными солнцезащитными очками. 

Марина Порошенко в футболке от украинского бренда
Марина Порошенко в футболке от украинского бренда
Фото: facebook.com/vsi.svoi

Нежно-голубое платье, расшитое крупными цветами 

Еще годом ранее в этот же праздник госпожа Порошенко удивила выбором нежно-голубого платья от дизайн-студии SVITLO, расшитого крупными цветами. 

Марина Порошенко в нежно-голубом платье
Марина Порошенко в нежно-голубом платье
Фото: vogue.ua

Образ для встречи с королевской четой – черное платье с роскошным колье на груди 

Для встречи с Королем Испании Фелиппом VI и королевой Летицией 57-летняя Марина Порошенко выбрала черное платье-миди с драпировкой и удлиненными плечиками. Образ дополнили элегантная укладка, туфли в тон и роскошно черное колье с серьгами. 

Марина Порошенко в элегантном платье без лишних деталей
Марина Порошенко в элегантном платье без лишних деталей
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Черное платье и коралловые бусы 

Первая леди страны Марина Порошенко побывала с рабочим визитом в Хорватии, где провела ряд встреч. На одну из них с премьер-министром республики Андреем Пленковичем она надела элегантное черное платье и коралловые бусы, которые издавна носили украинские женщины. 

Марина Порошенко в черном платье и коралловых бусах
Марина Порошенко в черном платье и коралловых бусах
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Серо-голубая вышиванка в пол 

В 2018 году во время крестной ходы по случаю 1030-летия со дня крещения Киевской Руси Марина Порошенко появилась в необычайно красивой вышиванки в пол. Наряд серого цвета с голубой вышивкой освежал первую леди, а также придавал праздничного настроения. К слову, в гардеробе Марины Анатольевны много интересных и красивых вышиванок, в которых она часто появляется на торжествах. 

Марина Анатольевна в серо-голубой вышиванке и белых сапогах
Марина Анатольевна в серо-голубой вышиванке и белых сапогах
Фото: facebook.com/petroporoshenko

В кружевном платье от украинского дизайнера на торжественном приеме 

В 2018 году в Мариинском дворце Петр Порошенко и его супруга Марина провели традиционный прием дипломатов и международных организаций. Для торжества первая леди выбрала платье золотисто-белого цвета львовского дизайнера Оксаны Мухи.

Первая леди Украина в кружевном платье от Оксаны Мухи
Первая леди Украина в кружевном платье от Оксаны Мухи
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Черное платье-миди с красивым ожерельем 

В Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН Марина Порошенко для встречи с первой леди США Меланией Трамп выбрала длинное платье с коротким рукавом, черно-белые туфли и красивое ожерелье на шею.

Марина Порошенко в черном платье на встрече с Меланией Трамп
Марина Порошенко в черном платье на встрече с Меланией Трамп
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Твидовый светлый костюм

В 2018 году президентская чета отправилась в Житомир и Винницу, где отметила свою годовщину свадьбы. Для такого торжества Марина Порошенко выбрала несвойственный ей наряд – светлый твидовый костюм, который состоял из короткого пиджака и юбки-карандаша. Ее светский выход дополнял пестрый платок.

Твидовый костюм Марины Анатольевны
Твидовый костюм Марины Анатольевны
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Невероятный костюм в этностиле

Марина Порошенко для богослужения в пасхальную ночь выбрала потрясающий костюм в национальном стиле. Наряд состоял из вышитой блузы и кептарика (жилетки), расшитого цветами. Голова первой леди Украины была покрыта намиткой – старинным восточнославянским головным убором.

Потрясающий костюм первой леди в этностиле
Потрясающий костюм первой леди в этностиле
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, ранее Марина Порошенко вместе со своим супругом и дочерью посетила церемонию вручения премии Global Teacher Prize Ukraine-2018, куда надела черное короткое платье с длинными расклешенными рукавами

А также встретилась в Париже с первой леди Франции Брижит Макрон в рамках празднования 100-летия со дня завершения Первой мировой войны.

Смотрите также в нашем сюжете, как Марина Порошенко посетила школу для детей с особыми потребностями:

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