ТОП-5 стильных политиков: мнение эксперта

Эммануэль Макрон, Принц Гарри и другие влиятельные мужчины попали в рейтинг самых стильных

Эммануэль Макрон и Принц Гарри Фото: Getty Images

Инаугурации, официальные визиты, саммиты, публичные выступления – для каждой ситуации неизменно предусматривается особенный дресс-код. А неудачно подобранный образ, может сыграть злую шутку с имиджем и способен испортить репутацию любому политику.

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Для того, чтобы разобраться в том, кто остается самым стильным, в рамках делового дресс-кода, нам поможет – консультант по имиджу и стилю, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж- консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяна Пак.

Ульяна Пак

Эммануэль Макрон

Номер один из самых стильных политиков в мире – Эммануэль Макрон, самый молодой президент Франции. Ключевые черты его стиля – элегантность и консерватизм. Хорошая стрижка, умеренно дорогие костюмы, запонки, часы: к президентскому креслу Эммануэль Макрон пришел в тщательно выверенном образе. Его одежда полностью соответствует политической риторике, образы чаще всего строятся на однотонных вещах и это своего рода прием.

Эммануэль Макрон Фото: AFP

В своих костюмах президент выглядит довольно строго, но в то же время элегантно и энергично. Любимая цветовая палитра Макрона выдержана в темно-синих оттенках. Также, в его костюмах идеально выверена ширина лацкана и его конфигурация, все это полностью соответствует пропорциям его фигуры. Он никогда не использует пик лапель (острый лацкан) в своих образах, мы всегда можем увидеть на нем классический лацкан 90 градусов.

Если что-то в образе Макрона и вызывает нарекания, то это его обувь. Его оксфорды немного старомодны как для молодого современного политика, поэтому Президенту стоило бы отдать предпочтение монкам (ботинки или туфли без шнуровки, с одной пряжкой) или дабл монкам (ботинки или туфли без шнуровки, с двумя пряжками).

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо Фото: AFP

Джастин Трюдо – премьер министр Канады и пример того, как могут сочетаться слова "политика" и "стиль". Первым стилистическим приемом Трюдо стало сочетание голубой рубашки с ярко-красным галстуком, это помогло ему выделиться на фоне других политиков.

Корректно подобранная ширина воротничков, соответствующая пропорциям его прически, длительные выступления без пиджака с засученными рукавами или же качественные костюмы с приталенными пиджаками кроя slim (зауженный). И конечно же, невозможно не упомянуть его яркие носки. Джастину Трюдо удалось сделать акцент на такой детали, которая несколько непривычна для политиков, тем более его ранга.

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Его носки, это не просто забава или какая-то фишка, это проявление его политических взглядов. Все его носки несут определенную, смысловую нагрузку и я уверена, что над его носками, работает большая команда политтехнологов. Джастин единственный политик, который каждый раз заставляет окружающих анализировать и расшифровывать свой выход. Это интригует, неправда ли?!

Аарон Шок

Аарон Шок Фото: Getty Images

Аарон Шок – известный американский политик, республиканец. Он являлся самым молодым членом конгресса и конечно же, он не афиширует свою сексуальную ориентацию, хотя и считается негласной гей иконой Америки. Конгрессмен носит облегающие костюмы, как правило, отдает предпочтение бренду Zegna. Он очень умело сочетает принты, один из немногих известных политиков в чьем гардеробе их очень много.

В его образах присутствует и клетка, и полоска, и сочетание клетки с полоской, и горох, и разноцветные узоры. Но тем не менее, ему удается заявлять о своих вкусовых и эстетических предпочтениях, не выглядя пестро в рамках делового дресс-кода. Очень часто Аарон использует галстуки в диагональную, крупную и контрастную полоску или с принтом и это ему очень идет.

Очень важная деталь, как правило, политик носит один или два галстучных узла которые привыкли носить годами, но Аарон использует разные техники для вязания галстука: виндзор простой, принц Альберт, двойной виндзор. Это тоже считается одним из необычных приемов его стиля.

Третье место за удачную манеру демонстрировать модные тренды в мужских костюмах. Аарон Шок – всегда в тренде, он всегда в курсе последних fashion новинок и всегда умело их использует.

Энрике Пенья Ньето

Энрике Пенья Ньето Фото: Getty Images

Энрике Пенья Ньето – экс-президент Мексики. Кроме внешности актера и титула секс символа, стоит отметить стиль его одежды. Особенность его образу придает обыкновенная, но всегда белоснежная рубашка. У экс-президента темные волосы, смуглая кожа, поэтому белоснежная рубашка смотрится на нем особенно эффектно и производит потрясающее впечатление на окружающих, играя на контрасте с его внешностью.

Он всегда укладывает волосы гелем, но при этом у него получается не просто быть приглаженным, а наоборот добавить образу лоска. Энрике предпочитает носить исключительно темные костюмы. Даже если это серый, то он будет выдержан в оттенках маренго или антрацита.

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Такое контрастное сочетание с его фактурной внешностью, ещё больше подчеркивает официальность его статуса.

Также, нередко, мы можем увидеть на нем костюмы в тонкую, деликатную, но контрастную полоску. Это выглядит стильно и при этом элегантно. Свои костюмы Энрике Пенья Ньето любит комбинировать с яркими, в ягодных или мятных оттенках галстуками.

Еще, у Энрике преобладает потрясающее чувство, когда на публике можно появиться без галстука, что позволяет снизить степень формальности, выглядеть официально, но ближе к людям.

Принц Гарри

Принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри – ему присуждается пятое место не за стиль, а за эволюцию стиля. Невозможно было не заметить разительные перемены в его одежде, которые произошли после знакомства и бракосочетания с Меган Маркл. Очень многие назвали смену его стиля "Эффект Меган". Долгое время, любимыми нарядами Гарри были помятая рубашка и пара замшевых ботинок дезертов, как правило, рыжего или коричневого оттенка.

И только сейчас он нашел свой модный путь. Ведь в день их с Меган помолвки, мы его не узнали, на нем был идеального кроя костюм, правильного оттенка, брюки правильной длины и конечно же он стал выглядеть более элегантным, как подобает принцу.

Он наконец начал носить более деликатную обувь на тонком ранте. Пальто в сочетании с кашемировыми шарфами нейтральных оттенков. Что добавляет его образу современности и роскошности. Принц Гарри известен своей любовью к фенечкам и пока, от них он еще не отказался, но он уже стал выглядеть более изящно и во истину по-королевски.

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