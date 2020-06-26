ТОП-5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом

Рассказываем, без какой одежды нам не обойтись

Мы уже неоднократно рассказывали о самых модных предметах гардероба, говорили об актуальных фасонах, моделях, цветах и прочем. Сегодня предлагаем вашему вниманию подборку самых трендовых вещей лета 2020 года, которые точно нужно иметь у себя "на вооружении". Поверьте, в этом сезоне без них никак нельзя обойтись.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle также писали о правилах создания универсального капсульного гардероба.

ТОП-5 вещей, без которых не обойтись этим летом

Платье с пышными рукавами

Оригинальный крой и высокие плечи с пышными рукавами, рукавами-фонариками и т.д. – на пике популярности. Этот тренд также касается и блуз. Платья с акцентными рукавами следует носить с высокими каблуками или платформой. В случае с длиной мини, выбирайте мюли на невысоком каблуке или белые кроссовки.

Самое модное платье лета

Фото: Pinterest

Slip юбка

Популярные шелковые или сатиновые юбки этим летом просто must havе. Их можно красиво комбинировать с топами, блузами, длинным рукавом, массивной и элегантной обувью.

С чем носить юбку слип

Фото: Pinterest

Шорты-бермуды

Популярность этих шорт заключается в том, что их можно носить даже на работу со строгим дресс-кодом. Эти шорты не вульгарны, не слишком коротки, и к тому же безумно стильные.

Носите бермуды с блузами и рубашками, майками и футболками, под сандалии или кеды.

С чем носить шорты-бермуды

Фото: Pinterest

Белое платье

И мы сейчас не о свадьбе. Этим летом только ленивая не купила себе белое платье или сарафан. Это самый актуальный цвет на сегодняшний день, если говорить об одежде. Платье также может быть с цветочным принтом, как у Иванки Трамп.

Носите белый сарафан с босоножками, любимыми кроссовками или платформой.

С чем носить белое платье летом

Фото: Pinterest

Босоножки с тонкими ремешками и квадратным мысом, по нашему скромному мнению, самая трендовая обувь 2020 года. Это настоящий горячий хит сезона, который будто перенесся к нам из 90-х.

Босоножки с плетением на щиколотках гармонично смотрятся с мини, брюками, юбкой с разрезом и другой одеждой.

Самые модные босоножки 2020

Фото: Pinterest

Также смотрите, с чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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