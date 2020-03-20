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ТОП-5 вещей женского гардероба, которые отталкивают мужчин

Узнайте, какой принт не нравится мужчинам

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:29

Длинные кудри, красная помада, блузка с пикантным вырезом и короткая юбка. Цель всех этих женских штучек – понравиться мужчине. Но есть вещи, которые, наоборот, их только раздражают. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказали, какие элементы гардероба бесят мужчин.

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На пятом месте – объемные и широкие брюки-шаровары. Мужчинам они напоминают мешок, под которым не видно фигуры. Психолог Елена Рыхальская утверждает, что причина этого – большое сходство с мужскими казацкими шароварами. Поэтому внимание фокусируется на других женщинах.

Брюки-шаровары
Брюки-шаровары
Фото: Pinterest

"Не видно красивых ног женщины, других частей тела, которые скрыты в эти шаровары. А мужчинам хочется на них смотреть. Это женщины любят ушами, а мужчины – глазами", – объясняет психолог.

Если вы любительница объемного низа, имидж-консультант советует заменить такие штаны на более сексуальный вариант – брюки-карго. Они в основном силуэтные и присобранные на косточках.

О самом неоднозначном и смелом тренде в одежде смотрите в сюжете:

Также мужчины считают, что массивные и объемныеплатья просто свисают на фигуре и создают дисгармонию. Елена Рыхальская говорит: мужчинам подсознательно кажется, что женщина беременна. В таких случаях лучше выбирать платья более ровного кроя.

Объемные платья
Объемные платья
Фото: Pinterest

"Объемное платье мы спокойно можем заменить на такое, которое не облегает силуэт, а имеет, например, 3-4 сантиметра пространства между телом и самой тканью, некий люфт. То есть это обычный ровный крой", – рассказывает в "Ранку з Україною" имидж-консультант Анастасия Латышева.

Третье, чего не любят мужчины – это большие сумки. Такой аксессуар, по их мнению, нивелирует женственность силуэта. Но не стоит сразу отказываться от объемных и таких удобных сумок – эту модную головоломку можно решить.

Большие сумки
Большие сумки
Фото: Pinterest

"Мы можем совместить две сумки. То есть это может быть одна формата А4 и другая маленькая, в которую поместятся кошелек, ключи. Можно выбрать две сумки одинаковых оттенков или цветов-компаньонов", – рекомендует имидж-консультант.

На втором месте, как ни странно, оказались каблуки. А именно высоченный каблук с массивной подошвой. Это все из-за ассоциации с древнейшей профессией, объясняет психолог.

Каблуки
Каблуки
Фото: Pinterest

"По сути, туфли стриптизерши, я их так обозначу, это кастрирующая женщина – есть такое понятие в психоанализе – от которой нужно бежать. Ничего хорошего с ней не будет", – говорит в эфире канала "Украина" Елена Рыхальская.

И на первом месте – леопардовый принт. Мужчины считают, что он не современный. Психолог добавляет, что леопардовые вещи выбирают женщины, агрессивные или в поиске мужчины, или если они его уже заметили и пытаются завоевать. Хотя животный принт сейчас в моде, лучше обратить внимание на другой дизайн, например, зебру или жираф.

Леопардовый принт
Леопардовый принт
Фото: Pinterest

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее мы делились советами дизайнера, как выбрать пальто на весну.

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