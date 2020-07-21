ТОП-6 самых модных моделей брюк 2020 года
Рассказываем о трендовых штанах, которые можно носить в любое время года
В современном мире брюки являются неотъемлемой частью женского гардероба. Этим летом среди обилия трендов каждая найдет свой вариант по душе: от спортивных брюк и светлых оттенков голубого, желтого и кораллового до брюк-бананов в ярких оттенках оранжевого, синего и алого.
Далее в материале рассказываем, как и с чем носить модные брюки в 2020 году.
Недавно сайт Сегодня.Lifestyle писал о ТОП-5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом.
Высокая посадка не сдает своих позиций уже несколько лет, и этот сезон не стал исключением. Укороченная блузка с оголенными плечами в комбинации с широкими джинсами на высокой посадке помогут скорректировать фигуру, визуально удлинить ноги и силуэт в целом.
Добавим акцент в виде сумки-багет в трендовом цвете апельсиновой кожуры, босоножки на платформе, романтические серьги с речным жемчугом и Voila! – мысленно переносимся на бескрайние прованские поля Франции.
Широкие джинсы можно совместить как с просторной шелковой рубашкой, создавая прямой силуэт, так и добавить образу "изюминки" с помощью полупрозрачного корсета. Такой прием подчеркнет талию и добавит многослойности образу. Для завершения аутфита стоит выбрать нейтральные аксессуары, чтобы не перегрузить образ.
Монолуки все так же актуальны, так почему бы не совместить укороченные легкие брюки в приглушенном желтом цвете с шелковой рубашкой такого же оттенка. Для того чтобы образ не казался простым, стоит добавить мелкие детали, например, кольцо с разноцветными камнями и босоножки с интересным ярким каблуком.
При выборе сумки для такого образа стоит обратить внимание на интересную форму и нейтральный цвет. Костюм подойдет как для вечерних речных прогулок на лодке, так и для офисных будней.
Спортивные штаны – это не только элемент одежды для похода в зал. Правильно подобрав к ним более классический верх, лук подойдет для активных людей, находящихся в вечном движении и ценящих комфорт без особых потерь для стиля.
Беспроигрышным вариантом станет водолазка с модным принтом и кроссовки в такой же цветовой гамме. Микро-сумка через плечо станет интересной деталью, а джинсовый жакет добавит контраста и соберет целостный образ.
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Штаны-бананы являются одним из самых горячих трендов этого лета. Модный голубой оттенок, белые тона, золото и беж станут идеальным сочетанием цветов. Топ с широкими плечами сохранит пропорции тела, а панамка выступит не только в роли интересного аксессуара, но и защитит от активного летнего солнца.
Летом никак не обойтись без коктейльных вечеринок, отличным вариантом для такого события станет асимметричный комбинезон.
При выборе аксессуаров для образа, стоит отдать свое предпочтение аккуратным минималистичным моделям. В случае прохладного вечера можно накинуть кейп.
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