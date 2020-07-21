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ТОП-6 самых модных моделей брюк 2020 года

Сегодня, 18:03

Рассказываем о трендовых штанах, которые можно носить в любое время года

В современном мире брюки являются неотъемлемой частью женского гардероба. Этим летом среди обилия трендов каждая найдет свой вариант по душе: от спортивных брюк и светлых оттенков голубого, желтого и кораллового до брюк-бананов в ярких оттенках оранжевого, синего и алого.

Далее в материале рассказываем, как и с чем носить модные брюки в 2020 году.

Недавно сайт Сегодня.Lifestyle писал о ТОП-5 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе этим летом.

ТОП-6 трендовых моделей брюк 2020

Высокая посадка не сдает своих позиций уже несколько лет, и этот сезон не стал исключением. Укороченная блузка с оголенными плечами в комбинации с широкими джинсами на высокой посадке помогут скорректировать фигуру, визуально удлинить ноги и силуэт в целом.

Как носить брюки с высокой талией
Фото: Сегодня

Добавим акцент в виде сумки-багет в трендовом цвете апельсиновой кожуры, босоножки на платформе, романтические серьги с речным жемчугом и Voila! – мысленно переносимся на бескрайние прованские поля Франции.

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Широкие джинсы можно совместить как с просторной шелковой рубашкой, создавая прямой силуэт, так и добавить образу "изюминки" с помощью полупрозрачного корсета. Такой прием подчеркнет талию и добавит многослойности образу. Для завершения аутфита стоит выбрать нейтральные аксессуары, чтобы не перегрузить образ.

С чем носить широкие брюки
Фото: Сегодня

Монолуки все так же актуальны, так почему бы не совместить укороченные легкие брюки в приглушенном желтом цвете с шелковой рубашкой такого же оттенка. Для того чтобы образ не казался простым, стоит добавить мелкие детали, например, кольцо с разноцветными камнями и босоножки с интересным ярким каблуком.

С чем носить укороченные брюки
Фото: Сегодня

При выборе сумки для такого образа стоит обратить внимание на интересную форму и нейтральный цвет. Костюм подойдет как для вечерних речных прогулок на лодке, так и для офисных будней.

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Спортивные штаны – это не только элемент одежды для похода в зал. Правильно подобрав к ним более классический верх, лук подойдет для активных людей, находящихся в вечном движении и ценящих комфорт без особых потерь для стиля.

Как носить спортивные штаны
Фото: Сегодня

Беспроигрышным вариантом станет водолазка с модным принтом и кроссовки в такой же цветовой гамме. Микро-сумка через плечо станет интересной деталью, а джинсовый жакет добавит контраста и соберет целостный образ.

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Штаны-бананы являются одним из самых горячих трендов этого лета. Модный голубой оттенок, белые тона, золото и беж станут идеальным сочетанием цветов. Топ с широкими плечами сохранит пропорции тела, а панамка выступит не только в роли интересного аксессуара, но и защитит от активного летнего солнца.

С чем носить штаны-бананы
Фото: Сегодня

Летом никак не обойтись без коктейльных вечеринок, отличным вариантом для такого события станет асимметричный комбинезон.

С чем носить комбинезон
Фото: Сегодня

При выборе аксессуаров для образа, стоит отдать свое предпочтение аккуратным минималистичным моделям. В случае прохладного вечера можно накинуть кейп.

Читайте также как носить и с чем сочетать льняные вещи. Мы также писали о трендовых белых платьях на лето.

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