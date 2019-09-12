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Богиня шляпок: ТОП-7 экстравагантных образов Кати Осадчей

Подборка самых ярких выходов телезвезды в свет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня,12 сентября, известной украинской ведущей Катерине Осадчей исполняется 36 лет. Ко дню ее рождения Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых экстравагантных образов украинской ведущей.

Также недавно свой день рождения отпраздновала Ольга Сумская. Все подробности в видео:

Ее неординарный стиль и необычные шляпки – стали визитной карточкой украинской ведущей. Каждый ее новый выход в свет сопровождается неповторимыми образами – это могут быть как платья, так и комбинезоны. В основном, любимые дизайнеры Кати Осадчей – украинские. Аксессуары знаменитость также предпочитает отечественного производства.

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Наряды от украинских дизайнеров для Каннского кинофестиваля

Катя Осадчая не упустила возможности попозировать на красной дорожке фестиваля и предстала на фото в двух вечерних нарядах от украинских дизайнеров. Первый образ в виде черного ансамбля с белым принтом, который состоял и переплетенного топика и юбки макси – создавался именитым модельером Андре Таном. Главным украшением такого лука стал головную аксессуар от киевского бренда украшений ручной работы Elena Romanenko.

Катя Осадчая позирует в платье Andre Tan
Катя Осадчая позирует в платье Andre Tan
Фото: instagram.com/kosadcha

Позже артистка переоделась в более красочный наряд – свободное платье цвета фуксии от еще одного популярного в Украине бренда SAYYA by Luba Makarenko. Платье в стиле 80-х было украшено плиссированным рукавами и юбкой, а на талии Кати смотрелся пояс с белым ремнем.

Ведущая сменила наряд от SAYYA by Luba Makarenko
Ведущая сменила наряд от SAYYA by Luba Makarenko
Фото: instagram.com/kosadcha

Но больше всего поклонники Кати Осадчей оценили самый броский образ, состоящий из золотистого платья от украинского бренда Milla Nova. Изделие на одно плечи благодаря высокому разрезу оголяло стройные ноги знаменитости, а из украшений можно было заметить тренд 2019 года – обруч из крупных жемчужин.

Катя Осадчая на Каннском кинофестивале 2019
Катя Осадчая на Каннском кинофестивале 2019
Фото: instagram.com/kosadcha

Леди в красном

Еще один наряд стоит добавить в список самых эффектных образов ведущей за последний год. А именно – Катя вышла в свет в total red образе. Стильная красотка позирует на фоне портрета знаменитого писателя Тараса Шевченко в Национальной опере Украины. Для светского выхода Осадчая выбрала красное вечернее платье-рыбку с оголенными плечами от украинского бренда Dafna May и роскошной шляпой с широкими полями в тон наряду также от украинского дизайнера Marta Holod.

Стильная украинская ведущая
Стильная украинская ведущая
Фото: instagram.com/kosadcha

Стоит отметить, что стильный головной убор ведущей был украшен прозрачной тканью-сеткой в горох, что придавало изделию особой уникальности. Массивные серебряные серьги и собранные в пучок волосы стали отличным дополнение праздничного образа Кати. 

Катя Осадчая в ярко-красном наряде
Катя Осадчая в ярко-красном наряде
Фото: instagram.com/kosadcha

Total white образ для съемок в Барселоне 

Недавно на съемках в солнечной Барселоне Катя Осадчая примеряла стильный образ - брючный костюм от украинского бренда MAZINI. Белый комплект состоит из самых трендовых деталей этого сезона – брюк-клеш и широкого пояса на талии, словно в 80-х. Пикантным моментом total white образа стали оголенные плечи в силу необычной формы удлиненного пиджака. 

Катя Осадчая позирует в белом костюме от украинского бренда MAZINI
Катя Осадчая позирует в белом костюме от украинского бренда MAZINI
Фото: instagram.com/kosadcha

И, бесспорно, белый цвет придает Кати особого шика – это благородный оттенок вне времени и моды. А на бесконечно длинных ножках звезды удачно смотрятся дизайнерские туфли-лодочки серебристого цвета от MY25, в которых мы уже видели ведущую. По традиции, не обошлось из без головного убора – белого чепчика, который покрывал лишь часть головы.

Изумрудный комбинезон и шляпка с перьями 

После каникул в Италии и Германии украинская телеведущая Катя Осадчая вернулась домой и сразу отправилась в столичный "Октябрьский дворец" на новые съемки.

Культурную локацию украинская знаменитость посетила в эффектном наряде – блестящем комбинезоне изумрудного цвета. Не обошелся звездный look без традиционного аксессуара – оригинальной шляпки от Marta Holod с перьями в тон наряду.

Катя Осадчкая вернулась в Киев после каникул в Италии
Катя Осадчкая вернулась в Киев после каникул в Италии
Фото: instagram.com/kosadcha

В качестве обуви известная ведущая выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке, которые сочетались с черным элементом на поясе комбинезона. 

Отметим, что супруг именинницы Юрий Горбунов одним из первых поздравил звездную жену с днем рождения и устроил оригинальный сюрприз во дворе их частного дома. 

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