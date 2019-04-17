Total black look на двоих: стильный выход в свет Регины Тодоренко с мужем

Регина и Влад позировали вместе на красной дорожке

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая показала фигуру после родов, появилась на красной дорожке в Москве вместе со своим мужем и отцом ее ребенка Владом Топаловым.

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Для официального мероприятия Регина и Влад выбрали total black look - новоиспеченная мама выбрала черное платье со страусиными перьями, блестящими и прозрачными вставками на руках. Ведущая дополнила стильный образ черными босоножками на каблуке и маленьким черным клатчем, а волосы заплела в красивую косичку.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в total black look Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко демонстрирует нежный макияж и стильные украшения Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ее супруг, российский певец Влад Топалов гармонично смотрелся в темном брючном костюме на фоне эффектной жены. Влад решил не надевать классическую белую рубашку, а подобрал простую черную футболку с лаковыми туфлями.

17 Апр 2019 в 12:31 PDT INSTAGRAM (@regina.todorenko_vlad_)

Напомним, ранее Регина Тодоренко дала ценные советы по перелету с младенцем и показала фото с сыном. Отметим, что после родов телеведущая чаще всего появляется на публике в oversize-нарядах, однако на днях Регина Тодоренко показала фигуру после родов в купальнике.

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