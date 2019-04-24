Total look из денима: стильная Белла Хадид на дне рождения сестры

Топ модель показала, как можно сочетать джинсовые вещи

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

По случая дня рождения американской модели Джиджи Хадид, которой исполнилось 24 года, ее сестра и коллега Белла пришла на вечеринку в ультрамодном костюме, который полностью состоял из денима.

Джинсовые вещи и их полное сочетание – самый актуальный тренд 2019 года. И если вы боитесь, что total look из денима будет смотреться нелепо, посмотрите на Беллу, которая выглядит потрясающе. Ей удалось гармонично скомпоновать джинсовый корсет с брюками и рубашкой из той же ткани. Свой стильный аутфит знаменитость дополнила трекинговыми ботинками и коричневой сумкой Louis Vuitton.

Белла Хадид в total look из денима Фото: Getty Images

К слову, Белла Хадид не просто так решила нарядиться в street style образ, именно деним стал дресс-кодом праздничного торжества.

А сама виновница торжества также появилась на вечеринке в наряде из денима – короткой джинсовке, белом топике и джинсах на высокой талии. Ярким пятном ее праздничного look стала желтая сумка с короткой ручкой и украшения в стиле бохо.

Именинница Джиджи Хадид в джинсовом образе Фото: Getty Images

Напомним, Белла Хадид стала лицом новой, весенней коллекции Michael Kors. Недавно модель испугала своих фанатов чрезмерной худобой.

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