Тренды пластической хирургии: на кого равняются украинки?
Пластические хирурги рассказали, что будет в тренде в ближайшие годы
Многие девушки ложатся под нож пластического хирурга, чтобы стать похожей на голливудскую красавицу. Корректируют губы, нос и даже вырезают жировые ткани со щек. На кого украинские женщины равняются сегодня, и как изменятся тренды красоты в ближайшее время – исследовал Георгий Маринов.
Анна Лесюк – директор клиники красоты, утверждает, что в последнее время мода на ягодицы, как у Ким Кардашьян, губы, как у Анджелины Джоли, и грудь, как у певицы Бейонсе, проходит.
"Все то, что мы видим ужасное, гипертрофированное, страшное и такое вот комичное – это в прошлом, мышечный каркас человека с годами имеет свойство опускаться, к тому же через 3-4 года его хотелось бы подкорректировать, а это невозможно. Поэтому от этой технологии отказались. Впрочем, Джоли все еще будет законодательницей красоты – но благодаря не пухлым губам, а выраженным скулам", – рассказывает Анна.
"Новая популярная очень услуга, когда ко всему удаляются так называемые комки Биша, которые формируют округлость лица. И я корректировала скуловую область, потому что у меня врожденно есть некоторые недостатки, которые с возрастом только ухудшались", – добавила директор клиники эстетической хирургии.
Удаление жировых отложений в щеках делала и модель Ольга Чобану. Более того, девушка изменила и форму своего носа. За мечту получить выразительное лицо – выложила более 200 тысяч гривен. Результатом довольна.
"Чувствую, что я стала симпатичнее, красивее, больше комплиментов стало, и я не стесняюсь приблизить свое лицо – раньше стеснялась", – признается Ольга.
В 2019 году все еще будет спрос на коррекцию внешности скальпелем. Но со следующего ситуация изменится кардинально, уверен пластический хирург Ростислав Валихновский: "Мир движется к естественной красоте. Пластическая хирургия как тренд влияния на внешность – она постепенно исчезает. Она свое место отдает велнес-индустрии и фитнес-индустрии".
Тем, кто планирует лечь под нож хирурга, врач советует просто переждать модную лихорадку. За два года одинаковые тела и волевые формы лица надолго исчезнут с экранов телевизоров.
Отметим, популярная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская тоже делала пластические операции. Фото до и после операций смотрите здесь.
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