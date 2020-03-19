Тренировки дома: ТОП-5 эффективных упражнений для красивой фигуры
Выполняйте дома несложные упражнения, и уже через две недели вы приятно удивитесь результатам
Если вы хотите, чтобы ваше тело было красивым, мышцы – сильными, фигура – стройной, живот – подтянутым, советуем не расслабляться и то время, которое вы проводите дома, использовать на благо своему здоровью и красоте. Для этого вовсе не обязательно идти в тренажерный зал. Сегодня.Lifestyle подобрали для вас пять наиболее популярных эффективных упражнений для домашних тренировок, регулярно выполняя которые, вы уже через две недели будете приятно удивлены полученным результатам.
- Упражнение для домашней тренировки: Дуга
Это упражнение отлично тренирует ягодичные мышцы, подтягивает попу, делает ее упругой и красивой.
Исходное положение: лягте на спину, руки протяните вдоль тела, ноги согните в коленях. На выдохе напрягите ягодицы и поднимите таз как можно выше и задержитесь на 5-7 секунд до состояния легкого дискомфорта. На вдохе опуститесь вниз. Повторите упражнение 5-7 раз, с каждым днем увеличивая количество повторов до 10-15.
- Упражнение для домашней тренировки: Ласточка
Это статическое упражнение тренирует ягодицы, мышцы бедер и позвоночник, а также развивает балансировку тела.
Исходное положение: станьте прямо, руки потяните вперед. На выдохе плавно наклоняйтесь вперед, держа руки впереди себя. Одновременно прямую ногу оттяните максимально назад, не сгибая коленей. Постарайтесь, чтобы руки, тело и нога достигли горизонтального положения. Задержитесь на 5-7 секунд до состояния легкого дискомфорта. Затем повторите с другой ногой. Ежедневно увеличивайте количество повторов до 10 раз.
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- Упражнение для домашней тренировки: Планка
Одно из самых популярных и действенных статических упражнений для укрепления живота, ног и спины.
Исходное положение: лягте на пол на живот. Согните руки в локтях, чтобы они находились под плечами, и обопритесь на них. Одновременно обопритесь на кончики пальцев ног. При этом тело должно быть ровным и составлять прямую линию от головы до пяток: колени, бедра, живот и спина не должны прогибаться или выпирать. Напрягите живот и ягодицы и задержитесь в таком положении на 10 секунд, с каждым днем постепенно увеличивая время до 40-60 секунд.
- Упражнение для домашней тренировки: Выпады
Упражнение способствует растяжке бедер и подтягиванию ягодиц.
Исходное положение: встаньте прямо, расслабьте плечи и напрягите живот. Сделайте выпад одной ногой вперед и опустите тело как можно ниже к полу на полусогнутой в колене ноге. Вторая нога при этом должна быть прямой. Обоприте руки о колено и задержитесь в этой позе на 10-15 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Сделайте по 10 подходов на обе ноги.
- Упражнение для домашней тренировки: Корзинка
Это упражнение отлично укрепляет мышцы рук, спины и шеи
Исходное положение: лягте на живот, согните ноги в коленях, заведите руки за спину и обхватите ими щиколотки. Постепенно выпрямляйте ноги, прогибаясь в пояснице. Сведите лопатки и потянитесь макушкой к потолку. Задержитесь в этой позе на 5-7 секунд до дискомфорта. Повторите 5-7 раз. С каждым днем постепенно увеличивайте время до 10-15 секунд и количество упражнений до 10-15.
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