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Тренировки дома: ТОП-5 эффективных упражнений для красивой фигуры

Выполняйте дома несложные упражнения, и уже через две недели вы приятно удивитесь результатам

Ольга Козачок
Сегодня, 18:09

Если вы хотите, чтобы ваше тело было красивым, мышцы – сильными, фигура – стройной, живот – подтянутым, советуем не расслабляться и то время, которое вы проводите дома, использовать на благо своему здоровью и красоте. Для этого вовсе не обязательно идти в тренажерный зал. Сегодня.Lifestyle подобрали для вас пять наиболее популярных эффективных упражнений для домашних тренировок, регулярно выполняя которые, вы уже через две недели будете приятно удивлены полученным результатам.

Упражнения для красивой фигуры
Упражнения для красивой фигуры
Фото: Pexels

  • Упражнение для домашней тренировки: Дуга

Это упражнение отлично тренирует ягодичные мышцы, подтягивает попу, делает ее упругой и красивой.

Исходное положение: лягте на спину, руки протяните вдоль тела, ноги согните в коленях. На выдохе напрягите ягодицы и поднимите таз как можно выше и задержитесь на 5-7 секунд до состояния легкого дискомфорта. На вдохе опуститесь вниз. Повторите упражнение 5-7 раз, с каждым днем увеличивая количество повторов до 10-15.

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  • Упражнение для домашней тренировки: Ласточка

Это статическое упражнение тренирует ягодицы, мышцы бедер и позвоночник, а также развивает балансировку тела.

Исходное положение: станьте прямо, руки потяните вперед. На выдохе плавно наклоняйтесь вперед, держа руки впереди себя. Одновременно прямую ногу оттяните максимально назад, не сгибая коленей. Постарайтесь, чтобы руки, тело и нога достигли горизонтального положения. Задержитесь на 5-7 секунд до состояния легкого дискомфорта. Затем повторите с другой ногой. Ежедневно увеличивайте количество повторов до 10 раз.

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  • Упражнение для домашней тренировки: Планка

Одно из самых популярных и действенных статических упражнений для укрепления живота, ног и спины.

Исходное положение: лягте на пол на живот. Согните руки в локтях, чтобы они находились под плечами, и обопритесь на них. Одновременно обопритесь на кончики пальцев ног. При этом тело должно быть ровным и составлять прямую линию от головы до пяток: колени, бедра, живот и спина не должны прогибаться или выпирать. Напрягите живот и ягодицы и задержитесь в таком положении на 10 секунд, с каждым днем постепенно увеличивая время до 40-60 секунд.

  • Упражнение для домашней тренировки: Выпады

Упражнение способствует растяжке бедер и подтягиванию ягодиц.

Исходное положение: встаньте прямо, расслабьте плечи и напрягите живот. Сделайте выпад одной ногой вперед и опустите тело как можно ниже к полу на полусогнутой в колене ноге. Вторая нога при этом должна быть прямой. Обоприте руки о колено и задержитесь в этой позе на 10-15 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Сделайте по 10 подходов на обе ноги.

  • Упражнение для домашней тренировки: Корзинка

Это упражнение отлично укрепляет мышцы рук, спины и шеи

Исходное положение: лягте на живот, согните ноги в коленях, заведите руки за спину и обхватите ими щиколотки. Постепенно выпрямляйте ноги, прогибаясь в пояснице. Сведите лопатки и потянитесь макушкой к потолку. Задержитесь в этой позе на 5-7 секунд до дискомфорта. Повторите 5-7 раз. С каждым днем постепенно увеличивайте время до 10-15 секунд и количество упражнений до 10-15.

Ранее мы рассказывали, как убрать живот за неделю: эффективные методы.

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